Grönwohld/Lütjensee. Kriminelle haben in Grönwohld und Lütjensee fünf Autos aufgebrochen und dabei Airbags, Navigationsgeräte und ein Lederlenkrad gestohlen. Die Taten ereigneten sich nach Angaben der Polizei von Mittwoch, 20. November, 18.30 Uhr, bis Freitag, 22. November, 2.40 Uhr.

Die Kriminellen brechen drei Mercedes und zwei BMW auf

In Grönwohld haben die bislang unbekannten Verbrecher an der Straße An der Millerbek zwei Fahrzeuge der Marke Mercedes Benz aufgebrochen, schlugen dafür jeweils die hintere Dreieck-Seitenscheibe ein. Sie entwendeten in beiden Fällen Airbags und Navigationsgeräte. An den Straßen Scheefkoppel und Linauer Berg hatten es die Täter auf zwei BMW abgesehen, die auf Privatgrundstücken abgestellt waren. In einem Fall bauten sie das Lederlenkrad aus, zudem nahmen sie die fest installierten Steuergeräte für Navigationssysteme mit.

In Lütjensee wurden die Kriminellen dann von einer Anwohnerin der Straße Seestücken beobachtet. Der Frau kamen in der Nacht zu Mittwoch zwei Personen verdächtig vor, sie alarmierte daraufhin gegen 2.40 Uhr die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass in unmittelbarer Nähe ein Mercedes Benz GLC aufgebrochen worden war. Dabei hatten die Täter den Airbag gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Die Kriminalpolizei in Ahrensburg sucht Zeugen

Die Höhe des entstandenen Schadens und auch der Wert der gestohlenen Gegenstände stehen laut Polizei noch nicht fest. Die Ermittler suchen nun Zeugen. Sie fragen: Wer kann Angaben zu den Auto-Aufbrüchen in Grönwohld und Lütjensee machen? Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.