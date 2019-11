Ahrensburg. Er soll in Ahrensburg in eine Wohnung und in mehrere Keller von Häusern in Stormarn eingebrochen sein. Doch zu einer Verhandlung, geschweige denn einem Urteil, über Thomas B. (Name geändert) kam es am Donnerstag vor dem Amtsgericht Ahrensburg nicht. Stattdessen musste der Prozess vertagt werden. Und einmal mehr wurde deutlich, wie mühselig die Mühlen des Rechtsstaates oftmals mahlen.

Der Grund, warum der Prozess vorerst geplatzt ist, war denkbar einfach: Der Angeklagte erschien nicht vor Gericht. Und das auch nicht, obwohl er derzeit wegen weiterer Tatvorwürfe in Hamburg in Untersuchungshaft sitzt.

Auch der zweite Verteidiger erscheint nicht vor Gericht

Doch bis dieses feststand, waren mehrere Telefonate von Richter Said Evora und dem vom Gericht bestellten Pflichtverteidiger des Angeklagten, Rechtsanwalt Patric von Minden, notwendig. Letzterer versuchte vergeblich, Thomas B. telefonisch zu erreichen. Erst vor Gericht erfuhr der Anwalt, dass sich der Angeklagte zudem einen weiteren Verteidiger seiner Wahl genommen hatte – der ebenfalls nicht vor Gericht erschienen war. Doch auch dieser Anwalt war telefonisch nicht zu erreichen.

Daraufhin rief von Minden bei der ehemaligen Lebensgefährtin des Angeklagten an. Sie war als Zeugin vor Gericht geladen worden und – nicht erschienen. Immerhin konnte sie sagen, dass Thomas B. in U-Haft in Hamburg sitzt.

Personalmangel: Angeklagter kann nicht gebracht werden

Dies konnte Richter Evora durch einen Anruf bei der Hamburger Haftanstalt bestätigen. Jedoch war es nicht möglich, den Angeklagten noch am Donnerstag durch die Hamburger Justizbehörden in Ahrensburg vorführen zu lassen. Der Grund: Personalmangel.

So blieb dem Richter nichts anderes übrig, als den Prozess zu vertagen. B. soll nun zu einem neuen Termin vorgeführt werden. Unklar blieb, warum zwischen den beteiligten Justizbehörden nicht wie vorgesehen schon früher ein Informationsaustausch geschehen ist.