Ahrensburg. Die Stadt Ahrensburg stellt an den Einfahrten in die Ortsteile Am Hagen und Ahrensfelde Tempoanzeigen auf. Die km/h-Angaben sollen in Verbindung mit lächelnden oder traurigen Smileys Autofahrer daran erinnern, auf der Straße Brauner Hirsch und der Dorfstraße nicht zu rasen. Anwohner klagen seit Jahren über immer mehr Durchgangsverkehr, Lärm und Gefahren durch Temposünder.

Die neuen Geschwindigkeitsanzeiger sind Teil eines Ideenpakets, das der Bau- und Planungsausschuss jetzt beschlossen hat. Weitere Punkte: Mittelinsel oder Kreisverkehr an der Kreuzung Dorfstraße/Teichstraße, künstliche Engstellen an der Strecke (zum Beispiel durch Blumenkübel), Kreisverkehre an den beiden Einmündungen Am Kratt und Pionierweg in den Braunen Hirsch.

Bürgergemeinschaft schlägt Rechts-vor-links-Regelungen vor

„Außerdem sollte der Kreisel Brauner Hirsch/Dänenweg so verändert werden, dass man aus Richtung Hamburg kommend nicht mehr geradeaus durchfahren kann“, sagte Susanne Winterfeldt, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Am Hagen. Dort behinderten zudem Sträucher die Sicht. Automatische Rotphasen an der Fußgängerampel Höhe Brombeerweg sowie Rechts-vor-links-Regelungen an Einmündungen könnten die Route ebenfalls unattraktiv machen.

Das Hamburger Ingenieurbüro SBI hatte mehr als ein Dutzend Vorschläge auf Für und Wider geprüft. Anlass war ein Grünen-Antrag: Die Politiker wollten wissen, ob sich der Verkehr auch ohne eine 43 bis 61 Millionen Euro teure Südtangente reduzieren ließe. Laut Gutachtern sind täglich im Schnitt 8800 Fahrzeuge auf der Querverbindung vom A-1-Anschluss Ahrensburg zum Hamburger Osten (Volksdorf/Rahlstedt) unterwegs. „Davon sind 50 bis 65 Prozent Durchgangsverkehr“, sagte Olaf Drangusch, Diplom-Ingenieur bei SBI. Das entspricht rund 4900 Fahrzeugen. Der Lkw-Anteil liegt bei zwei Prozent. Im Jahr 2030 – dann soll eine 120 Meter lange Brücke im Tunneltal den beschrankten Bahnübergang über die Gleise Hamburg–Lübeck ersetzen – werden laut Prognose von 11.700 Fahrzeugen rund 7400 dem Durchgangsverkehr zuzurechnen sein.

Straßenverkehrsordnung setzt vielfach enge Grenzen

Die Gutachter betonten, dass sie bei ihrer Arbeit immer wieder auf Paragraf 45 (Absatz 9) der Straßenverkehrsordnung gestoßen seien, der sich auf „Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs“ bezieht. „Der erschlägt ganz viele Maßnahmen rein rechtlich“, sagte Drangusch. So seien eine Tempo-30-Zone, ein Durchfahrverbot für Lkw, eine Einbahnstraßenregelung oder die komplette Schließung des Bahnübergangs Brauner Hirsch kaum realistisch.

Die Route Dorfstraße/Brauner Hirsch zählt zum sogenannten Vorbehaltsnetz, gilt als städtische Hauptverkehrsstraße. „Die Verbindung gibt es schon sehr lang“, sagte Stephan Schott, Fachdienstleiter im städtischen Bauamt, und präsentierte Karten von 1880 und 1936. Zwischen 2002 und 2004 wurde der Braune Hirsch asphaltiert und ausgebaut. Weil es eine Erschließungsstraße ist, gab es dafür Zuschüsse.

Alternativrouten sind schon jetzt stärker belastet

„Wenn man die Funktion der Straße ändern würde, hätte man ganz andere Möglichkeiten“, sagte SBI-Ingenieur Michael Großmann. Die Chance auf eine Änderung schätzen die Experten allerdings als „sehr gering“ ein. „Eine spürbare Entlastung vom Durchgangsverkehr kann nur durch eine Südtangente oder die ersatzlose Schließung des Bahnübergangs erreicht werden“, sagte Olaf Drangusch. So konzentrierten sich die Vorschläge darauf, Autofahrer zu bremsen.

Forderungen von Bürgern, den Verkehr auf Ausweichrouten zu lenken, stuften die Experten als schwierig ein. Eine Alternative führe durch die stark belastete Ahrensburger Innenstadt, die andere über die A 1 und Stapelfeld nach Rahlstedt. „Dort sind am Höltigbaum jetzt schon 26.000 Fahrzeuge täglich unterwegs“, so Drangusch.

Dorfgemeinschaft Ahrensfelde setzt auf den Zeitfaktor

Für Peter Körner, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Ahrensfelde, ist offensichtlich, dass nach dem „unverständlichen“ Aus der Südtangente einzig der Zeitfaktor Autofahrer zum Umlenken bringen kann. „Es muss zeitlich attraktiver werden, unsere Strecke nicht zu benutzen“, sagte er. Deshalb müssten die Bahnschranken bleiben und die teure Brücke verhindert werden. Die Rechtsabbiegespur von der Hamburger Straße sollte aufgehoben werden.

Mehr Minikreisverkehre und Engpässe, Tempo 30 aus Lärmschutzgründen und ein Lkw-Verbot aus Gebäudeschutzgründen sind weitere Ideen, den Autofahrern den Anreiz zu nehmen – bis zur Sperrung für den Durchgangsverkehr. Das habe im Verlauf Ahrensburger Redder/Vierbergen – seit Jahrzehnten eine Sackgasse – ja auch funktioniert.