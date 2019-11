Bad Oldesloe. Mit einem weiteren „Stolperstein“ vor dem Kirchberg 4 will die Stadt an Robert Kersten erinnern. Der Oldesloer war 1944 von den Nazis im Konzentrationslager Neuengamme ermordet worden. „Kersten war Eisenbahner, erst in der KPD und später in der SPD“, begründete der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Wahnfried den Antrag in der Stadtverordnetenversammlung. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Kölner Aktionskünstlers Gunter Demnig. Seit 1992 verlegt er die Gedenkplatten aus Bronzeguss, sie tragen Namen und Daten der Naziopfer.

Die Verbrechen der Nazis seien zwar allseits bekannt, nicht aber die vielen einzelnen Schicksale der „Menschen von nebenan“, sagt Hendrik Holtz (Die Linke). Die Biografie von Robert Kersten stehe beispielhaft für die vieler Bürger, die früher wegen ihrer politischen Überzeugung zu Opfern wurden.

Stadtverordneten votierten einstimmig für SPD-Antrag

Der Stolperstein soll am 28. April 2020 verlegt werden. Der Künstler Gunter Demnig wird an dem Tag anwesend sein und über seine Arbeit informieren. Die Oldesloer Stadtverordneten votierten einstimmig für den Antrag der SPD, die Verlegung der Gedenkplatte zu unterstützen. Der Baubetriebshof wird die Vorbereitung des Pflasters vor dem Kirchberg 4 übernehmen.