Reinbek. Die zentrale Bushaltestelle der Stadt soll barrierefrei umgestaltet werden – das steht für alle Fraktionen fest. Nils Dahmen, Betriebsplaner bei den Verkehrsbetrieben Hamburg Holstein (VHH), berichtete jetzt dem Bau- und Planungsausschuss, dass selbst die Busfahrer der VHH den aktuellen Zustand an der Bergstraße beklagen. „Die Haltestelle Bergstraße wird der Forderung nach Barrierefreiheit nicht gerecht“, moniert der Planer. Sie sei überdies zu kurz, zwei Busse könnten dort hintereinander nicht halten.

Doch selbst die beiden alternativen Standorte, die derzeit in der Diskussion seien, erforderten neue verkehrstechnische Lösungen. „Es bedarf eines Spagats, um den Fahrplan einhalten zu können“, erläuterte er den Politikern. Aus betrieblicher Sicht wäre es das Beste, wenn die Busse der verschiedenen Linien vom S-Bahnhof aus in alle Richtungen verteilt würden. Bei beiden neuen Standorten sei es aber so, dass mehrere Busse gleichzeitig über einen engen Korridor die nächste Haltestelle im Zentrum anfahren müssten.

Beide Planungsvarianten seien technisch lösbar

Technisch lösbar wären beide Planungsvarianten, so Nils Dahmen. „Wir sind die neuen Wege heute Morgen extra noch einmal abgefahren“, sagte er. Um dann die Probleme zu schildern, die die neuen Haltestellen mit sich bringen.

Die Wildkoppel würde auf den ersten Blick einfachere Anforderungen stellen. Aber dort müssten künftig zwei Buslinien mehr halten und abgefertigt werden als heute an der Bergstraße, erklärte der VHH-Planer. Denn derzeit sei die Straße An der Wildkoppel nur eine Durchfahrtsstation. „Dort können die Busfahrer die Ampel zum Landhausplatz aber erst auslösen, sobald die Tür zugeht. Wenn dort mehrere Busse stehen, ist die Wartezeit ein unkalkulierbares Risiko für die Einhaltung des Fahrplans“, erläuterte Dahmen.

Halten die Busse hingegen an der nördlichen Bahnhofstraße, der aktuell von der Politik favorisierte Standort, verzögerten sich die Fahrten über die Sophienstraße. Zunächst könnten die Busse nicht um den Taxistand herum fahren, um zu wenden, weil dort einfach zu wenig Platz sei. Nils Dahmen: „Deshalb müssen die Busse 200 Meter weiter fahren und ein Pausenplatz für die Busse fällt dadurch auch weg.“ Auch wenige Hundert Meter, also wenige Minuten mehr müsse man beim Fahrzeitbedarf bedenken: „Denn es geht auch um die Anschlüsse an anderen Haltestellen, etwa am Bahnhof Bergedorf oder in Ohe-Sachsenwaldau.“

Drei Ampelschaltungen müssen harmonisiert werden

Vor allem aber erfordere die Einmündung der Sophien- in die Bahnhofstraße einige Veränderungen. So müsse die Einfahrt in die Sophienstraße vor der Post aufgeweitet und voll signalisiert werden. „Wir sind gerade mit Ach und Krach um die Ecke gekommen. Dabei ist auch zu bedenken, dass die Busse immer größer werden“, berichtet der VHH-Planer.

Für Nils Dahmen steht fest: „Die Lösung an der Bergstraße zieht ganz schön was nach sich.“ Drei Ampelschaltungen müssten in Einklang gebracht werden, damit die Busse weiter in zwei Minuten vom Bahnhof an den Landhausplatz gelangen: Eine neue an der Einmündung, die Fußgängerampel an der Bahnhofstraße sowie die am Landhausplatz.