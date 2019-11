Ahrensburg: Holzwürmer basteln

Die rührige Ahrensburger Seniorengruppe Holzwürmer hat sich ein Jahr lang auf das kommende Wochenende vorbereitet. In der Holzwerkstatt des Familienzentrums Blockhaus hat sie in akribischer Handarbeit Spielzeug, Werkzeugkästen, Vogel- und Puppenhäuser und Dekoratives gefertigt. Die Sachen stehen beim Adventsbasar zum Verkauf.

Basar Fr/Sa 22./23.11., 10.00–16.00, CCA, Klaus-Groth-Straße 1

Glinde: Fit für den Ruhestand

Nach dem Vortrag von Kirsten Sonnenburg und Helga Westermann in Glinde unter dem Titel „Couch oder Cabrio? Anregungen für eine aktive Ruhestandsphase“ sind die Zuhörer auf diese Lebensphase gut vorbereitet. Eine Anmeldung per E-Mail an verwaltung@gutshaus-glinde.de oder Tel. 040/71 00 04 15 ist erforderlich.

Vortrag Fr 22.11., 18.00–20.00, Gutshaus Glinde, Möllner Landstraße 53, Eintritt frei

Grabau: Märchen für Kinder

Das Kinder- und Jugendtheater Westibuel zeigt in Grabau das Stück „Aschenputtel“ frei nach den Brüdern Grimm. Das klassische Märchen ist frisch und neu inszeniert, vom Inhaltlichen wurde aber nichts wesentlich verändert. Fast 30 Darsteller bringen das Theaterstück mit Musik, Gesang und Tanz auf die Bühne.

Kindertheater So 24.11., 15.00 (Einlass 14.00), Mehrzweckhaus Grabau, Ringstraße 10, Eintritt 6,–

Bad Oldesloe: Klänge und Verse

Die Musiker Marc Hinrichsen und Kai Schmitz gestalten einen Abend unter dem Titel „WortKlang“ in Bad Oldesloe. Ihre Eigenkompositionen bringen sie mit Harfe und Hang, der Schweizer Melodietrommel, zu Gehör. Barbara Schleth trägt ihre selbst verfassten Verse vor.

WortKlang Sa 23.11., 19.30, Galerie BOart, Mühlenstraße 9–10, Eintritt 10,–, Reservierung in Galerie oder per E-Mail an bschleth@icloud.com

Grosshansdorf: Flohmarkt für Frauen

Am Freitag, 22. November, gibt es in Großhansdorf einen Frauenflohmarkt.

Foto: Fischer / Funke Foto Services GmbH

Beim Frauenflohmarkt im Waldreitersaal Großhansdorf können Besucher bei jedem Wetter gemütlich stöbern und shoppen. An den etwa 50 Ständen privater Anbieterinnen lassen sich Kleidung, Dekoratives und Nützliches entdecken. Männer sind als Gäste ebenso willkommen wie Frauen. Ein Café hält verschiedene Häppchen und Prosecco bereit.

Flohmarkt Fr 22.11., 19.00–22.00, Rathaus, Barkholt 64, Eintritt frei

Travenbrück: Jungdarsteller gesucht

Pastor Diethelm Schark und sein Team planen am Heiligabend ein Krippenspiel in der Martin-Luther-Kirche Tralau. Gesucht werden noch Kinder und Jugendliche, die mitspielen wollen. Das erste Treffen ist Sonnabend, 30. November. Wer mitmachen will, kommt einfach vorbei.

Krippenspiel-Treffen Sa 30.11., 14.00, Gemeindehaus, Zur Kirche 6, weitere Infos bei Pastor Diethelm Schark unter Tel. 04531/168 99 40