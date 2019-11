Jersbek. Kennen Sie Karl Ballmer? Zur Zeit des Nationalsozialismus suchte der Künstler 1936 einen Rückzugsort auf dem Lande. Und fand ihn in Glinde. Dort ließ er in einem Wohnhaus ein Atelier ausbauen, empfing dort unter anderem Samuel Beckett („Warten auf Godot“). Nach seiner Flucht in die Schweiz konnte Ballmer nie wieder an seine künstlerischen Erfolge anknüpfen. „Karl Ballmer steht für Menschen, dessen Lebensweg die Nationalsozialisten zerbrochen haben“, sagt Johannes Spallek. Er hat den Künstler mit einem Aufsatz für das Jahrbuch des Heimatbundes Stormarn 2020 bedacht. „Mit fünf Aufsätzen haben wir einen Schwerpunkt auf die Kriegsjahre und deren Nachwirkungen gelegt“, sagt Helmuth Peets vom Heimatbund.

Im Unterschied zu anderen Kreisen seien die NS-Akten in Stormarn nicht vernichtet, sondern von Historikern aufgearbeitet worden. In den Aufsätzen des Jahrbuches geht es um Geschichten von Flucht und Vertreibung, Entschädigung von NS-Opfern in Stormarn nach dem Zweiten Weltkrieg und die Vermittlung historischer Kompetenzen im schulischen Geschichtsunterricht.

Forscher entdecken Erstaunliches zu verschiedenen Stormarner Themen

Aber auch zu anderen Themen der Natur, Kultur, Umwelt und Sprache Stormarns haben die Forscher des Heimatbundes Erstaunliches entdeckt. Unter anderem, dass die literarische Vorlage des Films „Quax der Bruchpilot“ vom gebürtigen Bargteheider Hermann Grote stammt. „Unsere Funde beweisen, dass es spannend wird, wenn man in die Quellen steigt“, sagt Spallek. Die Vielseitigkeit des Lebens in Stormarn werde in anspruchsvollen Beiträgen dokumentiert. Die Arbeit der ehrenamtlichen Schriftsteller sei zeitaufwendig und unbezahlbar. „Unser Werk ist mehr als ein Jahrbuch“, sagt Peets. „Wir verstehen uns als Baustein der Landesgeschichte.“ Das Jahrbuch ist für 15 Euro in den Stormarner Buchhandlungen erhältlich.