Trittau. Nicht jeder kennt ihren Namen, ihre Songs hingegen schon: Wenn Udo Lindenberg „Hinterm Horizont geht’s weiter“ und „Wir ziehen in den Frieden“ auf der Bühne anstimmt, singt er Texte, die Beatrice Reszat geschrieben hat. Auch seine Kollegen Peter Maffay und Yvonne Catterfeld nehmen das dichterische Talent der Songschreiberin in Anspruch, die aktuell an den Texten zum Musical „Die unendliche Geschichte“ arbeitet.

Wer die Persönlichkeit hinter den Songtexteninhalten live erleben möchte, hat am Sonntag, 1. Dezember, in Trittau dazu Gelegenheit. Beatrice Reszat ist in der Wassermühle mit Songs, Geschichten und einem Mutmachbuch zu Gast. Die Autorin, der Lindenberg einst eine „Gefühls-Tieftaucher-Lizenz“ bescheinigte, hat kürzlich ihr erstes Album herausgebracht, Titel: „Liebe für alle“. Damit und mit ihrem „Mutmachbuch für Träumer“ tourt Reszat derzeit durch Deutschland. In dem 2015 erschienenen Werk ermutigt sie die Leser, ihre Träume zu leben, und gibt Tipps, wie Hindernisse des Vorhabens aus dem Weg geräumt werden können.

Beatrice Reszat singt Songs aus ihrem Erstlingsalbum

Auf ihrer Tour lässt sich Reszat von Pavel Dawson an der Gitarre und Percussionist Jonas Bey begleiten. Der aus Tallin stammende Dawson hat sich einen Namen als exzellenter Musiker gemacht. Er studierte an der Musikakademie in Kiew, arbeitete als Solist, Gitarrist und Komponist in den USA. Zu seinen Klängen singt Beatrice Reszat in der Wassermühle Trittau Songs aus ihrem aktuellen Album, bringt aber auch Hits aus eigener Feder wie „Hinterm Horizont“ zu Gehör.

Ganz persönlich wird es dann, wenn Reszat von ihren Erlebnissen als Songtexterin berichtet und Geschichten von ihrer Arbeit mit namhaften Künstlern erzählt. Auf die Frage, was ihr mehr liege: das Schreiben von Büchern oder Songs, sagt sie: „Das Wort ist mein Ehemann, verlässlich, vertraut, da fühle ich mich sicher. Die Musik ist mein Liebhaber – aufregend, unberechenbar, aufwühlend und so unglaublich anziehend.“

Der Auftritt soll auch Weihnachtsstimmung bringen

Beides ergänze sich und inspiriere sich gegenseitig. Bei Texten für ihr eigenes Album wähle sie manchmal poetischere Worte, bei jenen für Udo Lindenberg gehe es mehr um große Begriffe wie Galaxie, Göttin oder Eldorado und bei Peter Maffay achte sie sehr auf Singbarkeit, verrät die Künstlerin. Ihr Buch sei dagegen die Essenz ihrer Erfahrungen. Sie habe es für Menschen geschrieben, die Sehnsucht nach einem anderen Leben verspürten, als Motivation zum Aufbruch. „Denn das Unbekannte macht Angst“, so Reszat. Mut bedeute, trotz Angst und Unsicherheit weiterzugehen.

Für ihren Auftritt hat die Autorin etwas Besonderes vorbereitet. Sie sagt: „Wenn wir schon den ersten Advent zusammen verbringen, sollte auch ein wenig Weihnachtsstimmung dabei sein.“