Laternen in Reinbek

Die TSV Reinbek hat für den heutigen Mittwoch, 20. November, einen Laternenumzug organisiert, der vom Spielmannszug musikalisch begleitet wird. Klein und Groß sind eingeladen, die dunklen Straßen in ein Lichtermeer zu tauchen. Der Ausklang ist auf dem Sportplatz geplant, im Clubhaus gibt’s Leckereien und Getränke.

Laternenumzug Mi 20.11., 18.00, Treff in der Kehre vor der Uwe-Plog-Halle, Theodor-Storm-Straße

Stapelfeld: In der Natur arbeiten

„Freiwillige vor!“ heißt es an diesem Sonnabend im Naturschutzgebiet Höltigbaum. Das Haus der Wilden Weiden bittet zum Entkusseln. So wird in Fachkreisen die Beseitigung junger Gehölze von Heideflächen bezeichnet. Wer Lust hat, zu helfen und der Natur etwas Gutes zu tun, kann sich unter Tel. 040/302 15 65 30 anmelden.

Höltigbaum entkusseln Sa 23.11., 10.00–12.00, Haus der Wilden Weiden, Anfahrt: Eichberg 63, Rahlstedt

Ahrensburg: Internationales Treffen

Gespräche und ein gemeinsames Essen gehören zu den Gepflogenheiten des Internationalen Stammtisches in Ahrensburg. Der Malteser Hilfsdienst ist zu Gast und stellt einen Defibrillator vor. Zudem wird ein Besuch im Kieler Landtag mit anschließender Diskussion mit Bildungsministerin Prien geplant.

Internationaler Stammtisch Mi 20.11., 18.00, Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße 9, frei

Trittau: Literatur und Wein

Literaturwissenschaftlerin Inge Bernheiden beschäftigt sich in Trittau mit dem Thema „Die wechselseitige Inspiration von Musik und Literatur“. Der multimediale Vortrag ist Teil der Reihe „Literatur & Wein“. Bernheiden gibt Einblicke in die Zusammenhänge und bietet Leckerbissen für Literatur- und Musikliebhaber.

Vortrag Do 28.11., 19.30, Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Karte 12,– im Vvk.: MDV-Blank, Markttwiete 5

Ahrensburg: Skat- und Knobelabend

Die Ahrensfelder Kulturbanausen planen einen Skat- und Knobelabend. Anmeldung bis 21. November.

Die Ahrensfelder Kulturbanausen wollen die Zeit der gemütlichen Kneipe als Dorftreffpunkt aufleben lassen. Dazu plant der Verein einen Skat- und Knobelabend. Die Startgebühr beträgt zehn Euro, zu gewinnen gibt es Fleischpreise. Anmeldung bis Donnerstag, 21. November: per WhatsApp an 0171/416 97 87, per E-Mail an kulturbanausen@web.de.

Skat & Knobeln Fr 22.11., 18.30, Peerstall Cavallino, Querweg 1

Trittau: Improtheater besuchen

Die Improtheatergruppe Rabatzmarken begeisterte mit ihren Auftritten schon mehrfach das Trittauer Publikum. Unter dem Titel „Saturday Night Fever“ unterhalten die Darsteller die Zuschauer mit kuriosen, ergreifenden und herzlichen Geschichten und heißen Einlagen zur kalten Jahreszeit.

Improtheater Sa 30.11., 19.30, Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Karte im Vvk. kostenfrei: Buchladen Anja Wenck, Poststraße 31, Hutspende