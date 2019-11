Todendorf. Die Freiwillige Feuerwehr Todendorf und die Bäckerei Muchow (Rönnbaum 5) organisieren den dritten Kinder-Backtag, an dem Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. In diesem Jahr unterstützt Schauspieler Fabian Harloff die Aktion.

Am Sonntag, 24. November, backt er mit Kindern in der Backstube Kekse und liest ihnen vor. Fernsehzuschauern ist Harloff vor allem aus der Serie „Notruf Hafenkante“ bekannt. Er leiht „Bob dem Baumeister“, Hauptfigur der gleichnamigen Kinderserie, seine Stimme, hat bei den Hörspielen „Die drei Fragezeichen“ mitgewirkt. Eltern können ihre Kinder für den Backtag in der Bäckerei anmelden. Der erste von fünf Backdurchgängen beginnt um 11 Uhr, Harloff ist von 12.30 bis 14.30 dabei. Speisen und Getränke gibt’s gegen Spende. Während die Kleinen backen, können die Großen das Angebot des kleinen Weihnachtsmarkts in Augenschein nehmen.