Trittau/Glinde. Hätten Sie’s gewusst? Am Montag, 25. November, ist der internationale Tag „Nein zu Gewalt an Frauen“. Mit einer Kampagne wollen die Organisatoren das Thema zum 15. Mal auch in Stormarn in den Fokus der Öffentlichkeit rücken. Wie wichtig das ist, zeigen die Zahlen: 2018 wurden bei den Frauenberatungen im Kreis 124 Fällen häuslicher Gewalt angezeigt. Von den 145 Frauen mit 162 Kindern, die im Frauenhaus Schutz suchten, mussten etliche aufgrund von Platzmangel abgewiesen oder weitervermittelt werden.

Unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ planen die hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in Kooperation mit den Frauenfacheinrichtungen und dem Projekt „KIK Stormarn – Netzwerk bei häuslicher Gewalt“ rund um den internationalen Antigewalttag verschiedene Veranstaltungen und Informationsstände. Fester Bestandteil ist die sogenannte Brötchentütenaktion, die vom Landesinnungsverband des Bäckerhandwerks Schleswig-Holstein unterstützt wird. 50 Bäckereibetriebe, die Mitglied in dem Verband sind, beteiligen sich landesweit an der Aktion. Dazu setzen die Bäckereien Tüten zum Einpacken der Backwaren ein, auf denen die bundesweit gültige Telefonnummer 08000 11 60 16 des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen abgedruckt ist. Die Nummer ist rund um die Uhr erreichbar.

Auch Männer brauchen manchmal Hilfe

In Trittau nimmt die Gleichstellungsbeauftragte Inge Diekmann den Tag zum Anlass, auch Männer, die von häuslicher oder sexueller Gewalt betroffen sind, auf ein eigens auf sie zugeschneidertes Hilfsangebot hinzuweisen. „Auch Männer brauchen manchmal Hilfe“ lautet die Überschrift auf einem Plakat, das auf Standorte der Männerberatung hinweist. Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch hat veranlasst, dass diese Plakate ebenso wie jene, die sich an Frauen richten, auf allen Toiletten der Gemeinde aufgehängt werden. „Der Bedarf von Männern an Beratung ist da“, ist sich Diekmann sicher, die dazu beitragen will, Rollenbilder aufzubrechen. Mit dem Kinofilm „Shortcut to Justice“, der am Dienstag, 3. Dezember (19 Uhr), im Bürgerhaus (Europaplatz 8) gezeigt wird, will Diekmann dagegen explizit auf die Situation der Frauen in Indien aufmerksam machen. Der Eintritt ist frei, nach dem Film können Besucher mit der Gleichstellungsbeauftragten ins Gespräch kommen.

Weitere Aktionen sind in Ahrensburg, Bad Oldesloe, Bargteheide, Glinde und Reinbek geplant. Am Sonnabend, 23. November, können Frauen in Bad Oldesloe einen Selbstverteidigungskursus im Bella Donna Haus besuchen (14 bis 18 Uhr, Bahnhofstraße 12). Im Glinder BrAWO-Center (Mühlenstraße 3) gibt es am Montag, 25. November, neben kostenlosen Brötchentüten (11 bis 13 Uhr) Informationsstände, Kuchen, Kaffee und Mittagessen. Zudem hat das Sozialkaufhaus für alle Besucher geöffnet. Alle Infos rund um den internationalen Antigewalttag gibt’s unter dem Stichwort Gleichstellungsbeauftragte auf der Website www.kreis-stormarn.de.