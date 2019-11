Trittau. Die Schulverbandsversammlung hat sich dafür ausgesprochen, einen Architekten mit der Planung des Anbaus und dem Neubau von Klassenräumen für die Mühlau-Schule in Trittau zu beauftragen. Das ist eines der Ergebnisse der jüngsten Sitzung der Versammlung, die damit der Empfehlung des Arbeitsausschusses folgte. Entscheidend für den Beschluss war eine Machbarkeitsstudie, die für die kommenden Jahren eine Zunahme der Schülerzahl prognostizierte. Laut Studie macht dieser Umstand eine Erweiterung des Lehrerzimmers und des Verwaltungstrakts erforderlich.

Die Ausschussvorsitzende Ulrike Lorenzen sagte nach der Sitzung, dass nicht allen die Machbarkeitsstudie weit genug gegangen und auch ein Neubau diskutiert worden sei. „Die Not zum Handeln besteht aber in den nächsten zwei Jahren“, so Lorenzen, die hofft, dass Anfang des kommenden Jahres die Ausschreibung erfolgen kann.

Gesamtvolumen des Haushalts beträgt 7,6 Millionen Euro

Der Haushaltsplan wurde in der vorliegenden Form beschlossen, nur ergänzt durch einen Posten von 26.000 Euro für die Telefonanlagen von Grundschule, Hahnheide-Schule und Gymnasium. Sie sollen erneuert und an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Die beiden weiterführenden Schulen verfügen laut Lorenzen bereits über WLAN-Zugang. Für die Grundschule sei das bisher kein Thema.

Das Gesamtvolumen des Haushalts beträgt rund 7,6 Millionen Euro. Der Schulverbandsversammlung gehören Vertreter von 15 Gemeinden an.