Reinbek. Die Stadt Reinbek geht ihrer Verkehrssicherungspflicht nach und lässt abgestorbene und stark beschädigte Bäume im öffentlichen Raum fällen. Das Unternehmen „Brauns Forst- und Landschaftspflege“ aus Reinbek ist beauftragt, am heutigen Dienstag an vier Stellen entlang von Straßen und Wanderwegen tätig zu werden.

Verkehrsbehinderungen für Fußgänger und Radfahrer möglich

Konkret muss eine abgestorbene Birke am Knickwall auf Höhe der Oher Straße 18 vor dem Parkplatz der Feuerwehr Schönningstedt dran glauben. Außerdem werden vier Birken entlang des Wanderweges nördlich der DRK-Rettungswache (Birkenweg 3) gefällt. Eine Birke am Marktplatz in Neuschönningstedt wird in dem Zuge auch entfernt. Zudem ist eine Robinie vom Pilz – dem Gemeinen Schwefelporling – befallen. Dieser verursacht bei den befallenen Bäumen Braunfäule und kann zum Absterben führen oder die Standsicherheit beeinträchtigen. Die Robinie steht auf einer Grünanlage im Kreuzungsbereich der Bogen- und der Berliner Straße.

Während der Fäll- und Baumpflegearbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen für Fußgänger und Radfahrer kommen. Die Stadt Reinbek bittet daher um erhöhte Aufmerksamkeit.