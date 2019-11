Trittau. Das „1. Trittauer Adventslicht“ ist der Name einer Aktion, die auf die Initiative von Kreiskantorin Barbara Fischer zurückgeht. Das Programm mit mehr als 24 Veranstaltungen erstreckt sich von Sonntag, 1. Dezember, bis Donnerstag, 26. Dezember.

Idee sei Fischer beim Neujahrsempfang gekommen

Barbara Fischer sagt: „Es gibt keinen anderen Zeitraum im Jahr, in dem sich Kirche und Kultur so austauschen wie zur Advents- und Weihnachtszeit.“ Da lag es nahe, Synergieeffekte zu nutzen und bei Musikern aus dem Ort und umliegender Gemeinden anzufragen, ob sie zur Gestaltung eines täglichen Zusammenkommens aktiv beitragen wollten.

Die Idee sei ihr beim Trittauer Neujahrsempfang gekommen, so die Kantorin. „Es wurde erzählt, was die Advents- und Weihnachtszeit ausmacht“, erinnert sie sich. „Die Kirche kam dabei gar nicht vor.“ Beim „Trittauer Adventslicht“ gehe es auch darum, zu erläutern, was der Hintergrund von Weihnachten sei.

Angebote sollen Besuchern eine Auszeit ermöglichen

Zur Unterstützung der Akteure hat Fischer eine Kiste mit Material zusammengestellt, die von einer zur nächsten Veranstaltung weitergegeben wird. Darin auch eine Kerze. Als Adventslicht erhellt sie die Spielstätten und kehrt am Heiligabend in die Kirche zurück.

Ob Gottesdienst, Weihnachtstanz, Singen, Konzerte, Gebärdenchor, offene Proben, Turmblasen, Krippenspiel: Die Angebote sollen den Besuchern zu einer Auszeit vom Stress verhelfen, ihnen Entspannung und Freude bringen und sie aufs Fest einstimmen. Mit dabei sind die Bigelos, S(w)inging Großensee, Twenty Voices, die Hot Jazz Weepers und viele mehr. „Alle Beteiligten verzichten aufs Honorar, der Eintritt ist frei“, betont Fischer. Und diesmal ist die Kirche nicht außen vor, sondern mittendrin.

Programmheft erhältlich im Kirchenbüro der Ev.-Luth. Gemeinde, Kirchenstraße 17, geöffnet Di 10.00 bis 12.00 und 15.00–18.00, Do/Fr 9.00–12.00