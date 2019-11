Trittau. Dank eines Zeugenhinweises hat die Polizei einen Einbrecher in Trittau auf frischer Tat erwischt. Der Mann und ein bislang unbekannter Komplize waren am Sonnabend, 16. November, gegen 19.25 Uhr in ein Reihenhaus an der Straße Am Bahnhof eingebrochen. Sie verschafften sich nach Angaben der Polizei vom Montag über eine rückwärtige Tür Zugang zum Gebäude und durchsuchten dieses mithilfe einer Taschenlampe. Dabei wurden sie von einer Zeugin beobachtet. Die Frau alarmierte die Polizei.

Die Einbrecher versuchten, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten

Mehrere Beamte eilten daraufhin zu dem Reihenhaus, trafen dort auf die beiden Tatverdächtigen. Die Männer versuchten, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Die Ermittler nahmen die Verfolgung auf und konnten einen der beiden Einbrecher festnehmen. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen 30 Jahre alten Mann aus Südosteuropa.

Der 30-Jährige sitzt nun wegen Fluchtgefahr in der JVA Lübeck

Das Amtsgericht Lübeck hat auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag Untersuchungshaftbefehl gegen den 30-Jährigen wegen Fluchtgefahr erlassen. Dann Mann sitzt nun in der Justizvollzugsanstalt Lübeck. Sein Komplize konnte entkommen. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.