Glinde. In das Jugendzentrum im Glinder Schlehenweg sind am vergangenen Wochenende Diebe eingebrochen. Die unbekannten Täter stiegen gewaltsam über ein Fenster in die Büroräume der Einrichtung ein und durchsuchten deren Räume. Dabei wurde laut Polizei auch ein Tresor geöffnet. Die Einbrecher entwendeten Bargeld im zweistelligen Bereich. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Zeugenhinweise an die Reinbeker Kriminalpolizei

Die Polizei grenzt die Tatzeit auf Sonnabend, 16. November, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 17. November, 12.35 Uhr, ein und bittet um Hinweise. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Schlehenweg wahrgenommen hat, soll sich unter der Nummer 040/727 70 70 an die Reinbeker Kriminalpolizei wenden.