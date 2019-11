Basthorst. Wenn am letzten Adventswochenende das Lauenburger Theater aus der Tabakfabrik wie jedes Jahr die Weihnachtsgeschichte in der historischen Pfannenscheune aufführt, erfreuen nicht nur die zwölf Laiendarsteller die Besucher des Basthorster Weihnachtsmarktes. Die heimlichen Stars sind nämlich Eselin „Sheila“ und Trampeltier „Serge“.

Trampeltier spielt beim Theater mit

Die Trampeltiere, mit ihrem dichten Fell und zwei Höckern in kühleren Regionen heimisch, gehören wie die Dromedare (nur ein Höcker) zur Familie der Kamele. Besitzer der beiden Exoten ist Andreas Fey, der in Berkenthin einen ökologischen Nebenerwerbsbauernhof mit exotischen Tieren betreibt. „,Serge’ ist stressresistent und lieb“, so Fey. Das zeige sich unter anderem an seiner hängenden Unterlippe als Zeichen seiner entspannten Grundhaltung. Die Theatergruppe spielt am 21. und 22. Dezember jeweils ab 14 Uhr im stündlichen Rhythmus für die Marktbesucher. Der Eintritt ist frei.

Geöffnet wird der Markt jedoch bereits am letzten Novemberwochenende. Der „Ewigkeitssonntag“ am 24. November zählt eigentlich zu den „stillen Tagen“. Auf dem Gut präsentieren zwar die mehr als 300 Aussteller bereits ihre Waren, jedoch ohne Musik und ohne das Wasserfeuerwerk. „Wir haben an diesen Tagen viele Besucher, die es nach Kirchgang und Friedhofsbesuch sehr schätzen, hier noch über den vorweihnachtlichen Basar bummeln zu können“, sagt Gutsherr Enno von Ruffin, der selber Patron der Basthorster St.-Marienkirche ist.

Am 22. November geht es los

Richtig lost geht es dann am ersten Adventswochenende Zusätzlich zu den Kunsthandwerkern und Ständen mit Schmiedekunst und Schmuck, Holzspielzeug und Drechselarbeiten, Malerei, Mode und Antiquitäten gibt es zahlreiche Stände mit kulinarischen Spezialitäten zum Mitnehmen oder gleich vor Ort Verspeisen: Wild und Käse, Bratäpfel oder heiße Maronen, dazu Punsch und Kaffee.

Besucher können übrigens auf dem Markt auch einen Tannenbaum erwerben – und den passenden Schmuck gleich dazu. „Wir haben einen Stand mit Weihnachtspyramiden und Räuchermännchen aus dem Erzgebirge sowie mundgeblasenen Christbaumkugeln“, sagt Organisatorin Christa Seibt.

Jeweils um 16.45 und 17.45 Uhr gibt es ein Wasserfeuerwerk, dazu Kutschfahrten in die Umgebung. Für die passende Musik auf dem Markt sorgen unter anderem die Müssener Marschband und die Hamburger Rockband Rock die Straße, die auch am heutigen Sonnabend um 20 Uhr im ehemaligen Kuhstall aufspielt.

Weihnachtsmann beschenkt kleine Besucher

Für Kinder gibt es nicht nur die Theateraufführung der Weihnachtsgeschichte, sondern auch Puppentheater, Kinderkarussell, Ponyreiten sowie den „Weihnachtsengel“ und seine Mitstreiterinnen in der Märchenwerkstatt. Und wer Glück hat, der trifft vielleicht sogar den Weihnachtsmann, der die kleinen Gäste mit Äpfeln und Mandarinen beschenkt.

Das Benefizkonzert der Schlagersängerin Vicky Leandros am 29. November ist übrigens ausverkauft – allerdings können eventuell übrige Karten über die Webseite des Guts Basthorst erworben werden: Fans versuchen am besten in der letzten Novemberwoche ihr Glück unter der Adresse www.gut-basthorst.de.

Information: Der Weihnachtsmarkt ist ab dem ersten Adventswochenende bis Ende Dezember jeweils freitags bis sonntags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet sechs Euro, Kinder unter 16 Jahren haben freien Eintritt.