Hammoor. Seit dem frühen Sonntagmorgen ist die Hauptstraße in Hammoor komplett gesperrt. Grund ist ein Wasserrohrbruch in der Hauptwasserleitung. Experten von Feuerwehr und Amtsverwaltung sagten dem Abendblatt vor Ort, dass die Hauptstraße unterspült sein könnte. Aus Sicherheitsgründen müsse sie daher bis zur endgültigen Klärung der Ursache gesperrt bleiben.

Der Notruf erreichte die Rettungsleitstelle gegen 5.30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt stand bereits die Straße unter Wasser. Der Bruch in der Hauptwasserleitung wird etwa in Höhe der Hausnummer 37 vermutet. Zur Stunde ist ein Saugbagger damit beschäftigt, dort Wasser und Erde aus dem Untergrund zu holen, um an das defekte Rohr zu gelangen.

Anwohner können sich Trinkwasser am Hydranten holen

Nach dem Wasserrohrbruch in Hammoor hat die Feuerwehr in der Alten Dorfstraße einen Hydranten aufgestellt. Anwohner können sich dort Trinkwasser abfüllen.

Foto: Janina Dietrich / HA

Zwei Drittel des Dorfes sind derzeit von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Feuerwehr hat in der Alten Dorfstraße (Höhe Hausnummer 10) einen Hydranten aufgestellt. Die Anwohner können sich dort frisches Wasser in Behälter abfüllen und mit nach Hause nehmen.

Noch ist nicht absehbar, wie lange die Behinderungen andauern werden. Bis auf Weiteres ist die zentrale Verbindung zwischen Bargteheide und der Autobahn jedenfalls gesperrt.