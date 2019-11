Konzert in Reinbek

Gerade erst stand die Bergedorfer Musikerin Fidi Steinbeck im Finale bei „The Voice of Germany“, jetzt kommt sie als Special Guest zum Konzert von Ada Brodie. Die beiden bringen an diesem Sonnabend beim Akustikfest in Reinbek einen Song zu Gehör und Steinbeck singt außerdem ein Lied aus dem Musikwettbewerb.

Konzert Sa 16.11., 19.30, Schloss Reinbek, Schlossstraße 5, Karte 25,–, Vvk.: www.kultur-reinbek.de

Basar in Bargteheide

Beim Basar der Gemeinde St. Michael in Bargteheide können Kinder gemeinsam Kekse backen oder spielen, während Erwachsene das Angebot vom Basar erkunden. Alle Produkte sind selbst hergestellt, darunter Taschen, Strickwaren, umgestaltete Bücher und Schmuck. Die Cafeteria bietet Gegrilltes, Salate, Kuchen und Getränke an.

Basar Sa 16.11., 11.00–17.00, St. Michael, Vosskuhlenweg 38, frei

Taizé in Ahrensburg

Meditative Musik in einer nur von Kerzen erleuchteten Kirche sowie Momente, in denen es absolut still ist – das soll Teilnehmern einer Taizé-Andacht ermöglichen, zur Ruhe zu kommen und die Seele baumeln zu lassen. Die Chance dazu bietet sich an diesem Sonntag im Kirchsaal Hagen der Kirchengemeinde Ahrensburg.

Taizé-Andacht So 17.11., 19.00, Kirchsaal Hagen, Hagener Allee 116, Teilnahme kostenfrei

Kino in Reinfeld

Einen Arthouse-Film gibt es am kommenden Donnerstag in Reinbek zu sehen. Die Kirchengemeinde Gethsemane zeigt „Edie – für Träume ist es nie zu spät“. Mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen erzählt das Drama von der 83-Jährigen Edith Moor, die in den schottischen Highlands einen Berg erklimmt.

Kino in Kirche Do 21.11., 19.30, Kirchengemeinde Gethsemane, Kirchenstieg 1, Eintritt kostet 4,-

Konzert in Bargteheide

Im Livemusik-Club Teufels gibt es an diesem Sonnabend wieder was auf die Ohren. Regelmäßig bietet die Bargteheider Einrichtung lokalen Bands und Solokünstlern eine Bühne. Diesmal ist die Hamburger Gruppe Cousins of Blues zu Gast, um das Publikum zu unterhalten.

Konzert im Teufels Sa 16.11., Einlass: 20.00, Beginn der Show: 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei