Reinfeld. Das Bundesumweltministerium finanziert der Stadt Reinfeld die Sanierung ihrer Karpfenteiche in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Die Unterstützung hat jetzt der Haushaltsausschuss in der sogenannten „Bereinigungssitzung“ mit den Stimmen der SPD und der Union beschlossen. Das Geld stammt aus dem Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“. 650.000 Euro werden im Jahr 2020 zur Verfügung gestellt und dieselbe Summe ein Jahr später.

Stadt soll bei Entschlammung mit Fachhochschule Lübeck zusammenarbeiten

Seit mehr als 800 Jahren ist Reinfeld bekannt für die Karpfenzucht in einem über 81,5 Hektar umfassenden Wassergebiet mit fünf Teichen. Insbesondere in den vergangenen Jahrzehnten sind diese verschlammt. Wird keine Abhilfe geschaffen, ist die Karpfenzucht in Gefahr. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens machte sich erst vor wenigen Tagen ein Bild vor Ort. Er begleitet das Thema seit rund einem Jahr, stimmt sich dabei mit Lorenz Hartwig, dem Ortsvorsitzenden der Reinfelder Christdemokraten, ab. Ingo Gädechens sagt: „Die Entscheidung des Haushaltsausschusses freut mich ungemein.“

Zu der finanziellen Hilfe äußerte sich auch Bettina Hagedorn, SPD-Bundestagsabgeordnete für Ostholstein: „Ich freue mich mit Bürgermeister Heiko Gerstmann und der Stadt, dass Reinfeld als bundesweit erstes Modellprojekt ausgewählt wurde.“ Wie die Entschlammung der Karpfenteiche umgesetzt wird, soll Reinfeld mit der Fachhochschule Lübeck erörtern. Die Bildungseinrichtung unterhält bereits ein Versuchslabor im Klärwerk der Stadt.