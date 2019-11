Grosshansdorf. Die neue „Kita Beste Freunde“ am Kortenkamp ist offiziell eingeweiht worden. Bei der Feier am Freitag begrüßte der Großhansdorfer Bürgermeister Janhinnerk Voß die Gäste. Architekt Karsten Wulf überreichte dem Bürgermeister symbolisch die Schlüssel, die dieser an die Leiterin der Kindertagesstätte, Kerstin Jöring, von der Lebenshilfe Stormarn weitergab. Die Lebenshilfe ist Betreiberin der Kita, die bereits seit zwei Wochen geöffnet ist und die Übergangs-Kita in der ehemaligen Reha-Stätte ersetzt.

Bau habe etwa drei Millionen Euro gekostet

In seiner Rede nannte Voß Zahlen und Fakten. Der Bau habe annähernd drei Millionen Euro gekostet. Auf 860 Quadratmetern sei Platz für 80 Kinder geschaffen worden. Sie werden in zwei Krippengruppen (bis drei Jahre) mit je 10 Kindern und drei Elementargruppen (drei bis sechs Jahre) mit bis zu 20 Kindern betreut. Voß betonte die Akzeptanz der Kita seitens der Anlieger. Er sagte: „Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass es in der Bauphase aus der Nachbarschaft keine Beschwerden wegen des Lärms gegeben hat.“

Nach dem offiziellen Festakt wollten die Kitabetreiber dann auch gemeinsam mit Nachbarn, mit Kindern, Eltern und Freunden der Einrichtung bei einem Tag der offenen Tür im Frühjahr feiern. An die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Kita bringen, richtete der Bürgermeister den Appell, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung und Parkvorschriften zu halten. Damit die „Kita Beste Freunde“ auch mit den Nachbarn gut Freund bleibt.