Bad Oldesloe/Kiel. Das Projekt PartizipAction des Kreisjugendrings (KJR) Stormarn und des Stadtjugendrings (SJR) Ahrensburg ist mit dem Schleswig-Holsteinischen Bürgerpreis in der Kategorie „Demokratiepreis“ ausgezeichnet worden. Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU) und Reinhard Boll, Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes für Schleswig-Holstein, übergaben die mit 1500 Euro dotierte Auszeichnung in Kiel. Mit dem Preis würdigen der Landtag und die schleswig-holsteinischen Sparkassen ehrenamtliches Engagement, der außerdem in den Kategorien „Alltagshelden“ und „U27“ für junge Ehrenamtler verliehen wird.

Einrichtung einer Fachstelle für Jugenddemokratieförderung geplant

„Der Preis ist eine großartige Auszeichnung unseres Einsatzes für Demokratie und zugleich Ansporn für uns, das Angebot weiter auszubauen“, sagte KJR-Geschäftsführer Uwe Sommer dem Abendblatt. In naher Zukunft plant der Kreisjugendring die Einrichtung einer Fachstelle für Jugenddemokratieförderung. Bei PartizipAction gehe es darum, jungen Menschen Mut zu machen, sich für Demokratie einzusetzen. Jugendliche aus ganz Schleswig-Holstein können an den Workshops teilnehmen, die jährlich an einem Wochenende im Herbst im Jugendgästehaus Lütjensee angeboten werden. Uwe Sommer sagt: „Viele junge Menschen wollen sich vor Ort einbringen. Dabei hilft das richtige Handwerkszeug.“ Das Coaching solle den Jugendlichen dabei helfen, Jugendbeiräte und ähnliche Gremien in ihren Heimatkommunen zu etablieren.

Bei PartizipAction geben Referenten aus verschiedenen Fachgebieten den Jugendlichen Tipps, etwa Journalisten zum Schreiben von Pressemitteilungen, Fotografen zum anfertigen professioneller Aufnahmen und Kommunikationsexperten zu Rhetorik, der Nutzung moderner Kommunikationsplattformen und dem Sprechen vor großen Gruppen.

„Das Programm für die Coachings gestalten die Referenten gemeinsam mit den Jugendlichen“, sagt Uwe Sommer. In diesem Jahr gab es das Angebot bereits zum 13. Mal. PartizipAction teilt sich die Auszeichnung mit dem Projekt „Model United Nations Schleswig-Holstein“ aus Laboe.