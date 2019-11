Ahrensburg. An diesem Sonntag, 17. November, ist Volkstrauertag – ein bundesweiter Gedenktag für die Kriegstoten und Opfer von Gewaltherrschaft auf der ganzen Welt. Termin ist jedes Jahr am zweitletzten Sonntag vor dem Ersten Advent. Viele Stormarner Städte und Gemeinden legen Kränze nieder.

Ahrensburg

Die St. Johanneskirche (Rudolf-Kinau-Straße 19) lädt zum Gottesdienst zum Volkstrauertag von 9.30 bis 10.30 Uhr ein. Um 11 Uhr bittet die Schlosskirche, (Am alten Markt) zum Friedensgebet.

Bad Oldesloe

Bürgermeister Jörg Lembke und Kreispräsident Hans-Werner Harmuth laden gemeinsam mit Pastor Martin Pemmering zur Gedenkfeier ab 11.15 Uhr am Ehrenhain auf dem Alten Friedhof in der Bahnhofstraße ein. Der Männerchor Bad Segeberg von 1840 begleitet die Feier musikalisch.

Bargteheide

Traditionell besteht dieser Tag in Bargteheide aus einem Dreiklang aus Gottesdienst, Kranzniederlegung am Ehrenmal sowie einer Gedenkstunde im Stadthaus.

Die Arbeitsgemeinschaft Volkstrauertag hat mit Unterstützung von Schülern einiger weiterführenden Schulen das Programm zur Gedenkstunde erarbeitet. „Die Vergangenheit ist nicht tot, sie ist nicht einmal vergangen“ (William Faulkner) lautet das diesjährige Thema. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der evangelisch-lutherischen Kirche (Lindenstraße 2). Anschließend ist die Kranzniederlegung um 10.45 Uhr am Mahnmal. Um 11 Uhr beginnt die Gedenkstunde im Stadthaus (Am Markt 4).

Eichede

Der Gottesdienst zum Volkstrauertag mit Pastorin Philine Pawlas beginnt um 9.50 Uhr in der Kirche (Kirchenstr. 10).

Glinde

Der Gedenkgottesdienst ist um 11 Uhr in der St. Johannes Kirche (Willinghusener Weg 69), musikalisch begleitet durch den Posaunenchor Glinde-Neuschönningstedt. Bürgermeister Rainhard Zug nimmt anschließend zusammen mit Militärdekan Dr. Michael Rohde die Totenehrung vor. Im Anschluss ist die stille Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Glinder Friedhof.

Großhansdorf

Um 15 Uhr beginnt beim Ehrenmal am Waldreiterweg die Feierstunde mit dem Orchester der Freiwilligen Feuerwehr Großhansdorf. Anschließend werden Kränze niedergelegt.

Siek

Pastor Christian Schack lädt zur Gedenkstunde um 10.30 Uhr in die Sieker Friedenskirche (Hauptstraße 51 A) ein. Im Anschluss geht es gemeinsam zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Der Bürgermeister Andreas Bitzer gedenkt der Opfer, die Sieker und Meilsdorfer Freiwilligen Feuerwehren begleiten die Feierstunde musikalisch.

Sülfeld

Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr in der Sülfelder Kirche (Am Markt 16). Die Konfirmanden haben gemeinsam mit Pastor Steffen Paar einen Gottesdienst zum Thema Frieden vorbereitet. Die Fragen „Wie fängt Frieden an? Hat Frieden einen Preis? Kann es immer Frieden geben?“ werden erörtert. Die Jugendlichen haben dazu mit ihren Familien eigene Texte geschrieben und tragen diese vor. Außerdem werden Friedenstauben die Kirche schmücken. Im Anschluss gibt es zum Beisammensein einen kleinen Imbiss und Getränke.

Reinbek

Die Gedenkfeier mit Pastor Ralf Meyer-Hansen beginnt um 12 Uhr in der Friedhofskapelle (Klosterbergenstr. 28). Die Gedenkveranstaltung wird musikalisch begleitet mit Orgelmusik. Nach der Kranzniederlegung wird Suppe in der Friedhofsverwaltung am Eingang des Friedhofs ausgeschenkt.

Zarpen

Im Anschluss an den Gottesdienst zum Volkstrauertag in der Kirche (Hauptstraße 59) wird um 11 Uhr neben der Kranzniederlegung eine neue Gedenktafel am Ehrenmal eingeweiht.