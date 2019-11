Grosshansdorf. Eigentlich sollte der Umbau des Großhansdorfer Rathauses bereits Anfang August abgeschlossen sein – rechtzeitig zum Ausbildungsbeginn von Daniela Feldbusch und Moritz Jordan. Doch daraus wurde nichts, die beiden 19-Jährigen mussten wegen der Bauarbeiten zunächst auf einen festen Arbeitsplatz verzichten.

„Es gab Probleme mit den Baufirmen“, sagt Gabriele Hettwer, Leiterin des Haupt- und Ordnungsamtes. „Das hat für massive Verzögerungen gesorgt.“ So hätten der Projektleiter, sein Stellvertreter und mehrere Gesellen überraschend einen Betrieb verlassen, der für Innenarbeiten zuständig war. Zudem habe es zwischendurch Leerlauf gegeben, weil einige Firmen nicht rechtzeitig freien Kapazitäten hatten.

Die Endabrechnung für den Umbau liegt noch nicht vor

Doch jetzt ist der Umbau bis auf ein paar Restarbeiten abgeschlossen. Bürger haben die Möglichkeit, das modernisierte Rathaus und den kubusförmigen Anbau an diesem Sonnabend, 16. November, von 10.30 bis 12 Uhr zu besichtigen. Rund 2,8 Millionen Euro hat die Gemeinde investiert, die Endabrechnung liegt laut Hettwer aber noch nicht vor.

Zwischen Waldreitersaal und dem 1961 errichteten Rathaus befindet sich nun ein zweigeschossiges Gebäude. Im Erdgeschoss können Gemeindevertretung und Ausschüsse in einem 112 Quadratmeter großen Sitzungssaal tagen. Die Politiker waren während der zweijährigen Umbauphase ins gegenüberliegende Kiekut-Center ausgewichen. Seit Anfang November nutzen sie den neuen Saal.

Das Verwaltungsgebäude ist jetzt barrierefrei gestaltet

Er soll aber auch für andere Veranstaltungen offen sein, zum Beispiel kombiniert mit dem benachbarten Waldreitersaal. Dessen Eingangsbereich wurde deutlich vergrößert und mit einem neuen Tresen und Barhockern ausgestattet, um die Aufenthaltsqualität für Besucher zu erhöhen. Aus diesem Grund wurden laut Hettwer auch eine Garderobe und eine kleine Küche in einem Wandschrank des Sitzungssaals „versteckt“. In der ersten Etage des Neubaus sind fünf Büros mit acht Arbeitsplätzen entstanden.

Azubi Moritz Jordan (19) steht vor dem Anbau, den Großhansdorf zwischen Waldreitersaal und Rathaus errichtet hat.

Foto: Janina Dietrich / HA

Die meisten Wände sind in Leichtbauweise errichtet, um die Räume bei Bedarf verkleinern oder vergrößern zu können. Neu ist auch, dass das gesamte Rathaus nun barrierefrei erreichbar ist. Dafür wurde der Eingangsbereich zur Straße Barkholt umgestaltet, der Windfang ist verschwunden. In der Mitte des Gebäudes wurde ein Fahrstuhl eingebaut. Im Neubau sitzen nun Mitarbeiter des Amtes für soziale Angelegenheiten und Kindertagesstätten, des Amtes für Gebäudewirtschaft und Schulen sowie des Personalamtes.

Auch die Büros im Altbau wurden energetisch saniert und modernisiert. Sie haben neue Fenster und Fußböden erhalten sowie eine neue EDV-Technik. „Vorher war die Geschwindigkeit bei der Datenübertragung sehr langsam“, sagt Hettwer. Zudem wurde das Verwaltungsgebäude brandschutztechnisch auf den neuesten Stand gebracht. Handwerker haben entsprechende Türen eingebaut und alte Kabel ausgetauscht.

Verwaltung hat bei Möbeln gespart, nur vereinzelt neu gekauft

Die Verwaltung habe darauf geachtet, bei der Modernisierung so viel Geld wie möglich zu sparen, sagt Hettwer. „Deshalb haben wir die alten Möbel behalten und nur einzelne neue Stücke dazugekauft.“ Alle sind nun in einem hellen Grauton gestaltet. Auch die alten Fliesen im Foyer blieben erhalten.

Wandbilder sollen noch für „Farbtupfer“ in einigen Büros sorgen

Während der Bauarbeiten war ein Teil der Mitarbeiter in die ehemalige Reha-Stätte am Eilbergweg und in ein Wohnhaus neben dem Amtsgebäude ausgelagert worden. Inzwischen sind alle zurück ins Rathaus gezogen. Nur einige Kartons aus dem Archiv fehlen noch, das soll bis Ende November nachgeholt werden. Auch im Rathaus gibt es noch einiges zu tun. In einem Raum liegen Teppichreste herum, und im Sitzungssaal steht eine Leiter, weil die Arbeiten an der Lüftungsanlage nicht beendet sind. Zudem fehle in einigen Büros Dekoration. Hettwer sagt: „Wir wollen noch ein paar Farbtupfer hineinbringen, zum Beispiel mit Wandbildern.“