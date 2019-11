Elmenhorst. Mit einem dreifachen „Fisch-Elm“ haben die Mitglieder des Elmenhorster Karnevalvereins die närrische Zeit begrüßt und ihre Aktivitäten unter das Motto „Das Beste am Norden“ gestellt. Bei der Veranstaltungsreihe im Februar 2020 gibt es neue Neuerung. Ab sofort können 14-Jährige bis 22 Uhr an der Elmenhorster Elkana teilnehmen, die Elkana II wird hingegen zum „Karneval für Junggebliebene“.

14-Jährige dürfen bis 22 Uhr feiern und Musik wünschen

Das neue Alterskonzept soll für eine volle Halle bei allen Terminen sorgen. Der Kartenvorverkauf startet am Sonnabend, 16. November. „Das bisherige Konzept hat sich nicht bewährt“, sagt Doris Warncke vom Elmenhorster Karnevalverein. „Während wir für den zweiten Termin locker 200 Karten mehr hätten verkaufen können, war die Elkana I nicht genug besucht.“

Um den 14-Jährigen Eintritt bis 22 Uhr Eintritt zu gewähren, mussten die Ämter zunächst einen Antrag bewilligen. Jetzt können befreundete Teenager bei den Auftritten der Garden dabei sein. „Da die Tänzer das ganze Jahr über proben, soll auch der erste Abend zum Erfolg werden“, sagt Warncke. „Dafür haben wir gekämpft.“ Ändern soll sich ebenfalls die Musik: Auf der Elkana wird künftig mehr auf die Wünsche der Jugendlichen geachtet. Auch diese Ankündigung soll mehr Gäste locken.

Gebürtiger Kölner ist neuer Prinz

Beim „Karneval für Junggebliebene“ bleibt das Programm wie gehabt. Das Konzept sei schon seit Jahren gut angekommen, sagt Warncke. Ebenso die lockere Form des norddeutschen Karnevals, bei der es nur eine Büttenrede gebe – und zwar beim Seniorenkarneval. Einfach umzusetzen ist dieses Mal auch das neue Party-Motto „Das beste am Norden“. Vom Matrosen bis zum wandelnden Leuchtturm oder der Hamburger Dragqueen ist alles denkbar.

Gar nicht erst auf Kostümsuche gehen muss hingegen das neue Prinzenpaar. Jan Lewerenz hat seine Prinzessin Jasmin erst in diesem Sommer geheiratet und einfach seinen Hochzeitsanzug angezogen. Der gebürtige Kölner freut sich auf die ausgelassene Stimmung bei den Veranstaltungen und die Kostümideen der Gäste. „Als kleines Kind habe ich Kamellen gesammelt und die Prinzenpaare bewundert“, sagt Lewerenz. „Als wir gefragt wurden, mussten wir nicht lang überlegen. Es ist eine Ehre, eine Session lang Prinz des Karnevalvereins zu sein.“ Ein Kinderprinzenpaar gibt es in diesem Jahr nicht. Während die kleinen Mädchen gerne in die Rolle der Prinzessin schlüpften, sei es immer schwieriger, einen Prinzen zu finden.

Karneval: Sa 1.2.: Kinderkarneval 15.11, Elkana 20.11; So 2.2.: Seniorenkarneval 15.11; Sa 8.2.: Karneval für Junggebliebene 20.11, Mehrzweckgebäude, Schulstraße 3a, Karte 13,–/7,– (erm.), Vvk.: Friseur HR Styling, Bargfelder Straße 12; Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25; in AhrensburgTee & Coffee, Klaus-Groth-Straße 1; in Bad Oldesloe Buchhandlung Willfang, Hude 5