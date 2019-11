Bad Oldesloe. „Tipp … Tipp… TOT“: Eine Sekunde Ablenkung durchs Smartphone am Autosteuer kann das Leben kosten. Das zeigt die Maler- und Lackiererklasse (erstes Lehrjahr) der Kreisberufsschule in Bad Oldesloe mit drastischen Worten und Bildern im Plakatwettbewerb während einer Präventionswoche mit der Polizeidirektion, der Kreisverkehrswacht und der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK).

Autofahrer nutzen vor allem soziale Medien

„Manche Fahrer sind durch elektronische Geräte so abgelenkt, dass sie es über Kilometer nicht wahrnehmen, wenn sie ein Polizeiauto verfolgt“, sagt der Präventionsbeamte Patrick Moser. Seine Kollegin Jaqueline Fischer ergänzt: „Trotz höheren Bußgelds stellen wir bei Kontrollen fest, dass die Zahl der Verstöße steigt.“ Zwar werde weniger mit dem Handy am Ohr telefoniert, dafür aber immer häufiger nebenbei bei WhatsApp, Facebook, Instagram oder Snapchat nachgeschaut oder geschrieben.

Wer elektronische Geräte bedient – dazu zählen neben Handys auch Berührungsbildschirme, Tablets, Navis und Video-Abspielgeräte – muss mit 100 Euro Bußgeld und einem Punkt in der Verkehrssünderkartei rechnen. Bei Gefährdung von anderen sind es 150 Euro und ein Monat Fahrverbot, bei einem Unfall 200 Euro und ebenfalls ein Fahrverbot.

Erfolg der Prävention lasse sich schwer messen

„Die Strafen sind offensichtlich immer noch zu gering“, sagt Polizist Moser angesichts der vielen Verstöße. Was er mit Sorge beobachtet: „In modernen Autos nimmt Ablenkungsgefahr durch die großen Bildschirme noch zu.“ Bei der Unfallaufnahme sei es aber immer ein Problem zu beweisen, dass ein Fahrer unkonzentriert war.

Auffällig ist laut Polizei der große Anteil der 18- bis 24-Jährigen. „Wobei auch bei Älteren der Satz immer noch sehr hoch ist“, sagt der Präventionsbeamte Tino Sdunek. Bei einer Allianz-Studie haben 74 Prozent aller Autofahrer zugegeben, dass sie sich durch technische Geräte ablenken lassen. Es bestehe ein statistischer Zusammenhang zwischen der Verwendung von Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsfunktionen im Auto und Unfallraten. So berichteten 60 Prozent der Fahrer, die in den zurückliegenden drei Jahren Unfälle hatten, dass sie am Steuer ihr Mobiltelefon nutzen. Unter den unfallfreien Fahrern waren es nur 37 Prozent. Auf Ablenkung seien heute mehr tödliche Unfälle zurückzuführen als auf Alkohol.

Im Plakatwettbewerb kürte eine Polizisten-Jury drei Sieger, für die die Kreisverkehrswacht Kompakt-Fahrertrainings auf dem Oldesloer Travering spendierte. Jana-Celine Dörp (20), Lars-Ole Stegen (23) und Sven Bielemeier (19) können nun ihr „Autofahrer-Abitur“ in einem vierstündigen Kursus machen. „Der Erfolg von Prävention lässt sich schwer messen“, sagt Polizist Moser, „aber wenn wir durch die Aktionswoche nur einen Unfall verhindern, ist es das schon wert.“