Ahrensburg. Die Ahrensburger Politik hat im Frühjahr nach zähem Ringen festgelegt, welche 15 Areale in Ahrensburg in den kommenden Jahren für Wohnungsbau infrage kommen. Doch nun stockt es beim Thema Flächennutzungsplan erneut: Der Bauausschuss vertagte jüngst eine Abstimmung darüber, ob die Gebiete in den zweiten Entwurf des F-Plans aufgenommen und dann zum Innenministerium nach Kiel geschickt werden. Grund war ein Antrag der Wählergemeinschaft WAB. Sie wollte die Begründung ändern, warum die Zahl der möglichen Wohnungen auf den 15 Flächen aus Sicht Ahrensburgs ausreicht, um den künftigen Bedarf zu decken. Die Linke meldete daraufhin Beratungsbedarf an.

Verwaltung schlug vor, Pläne zu separieren

Am F-Plan hing bislang auch die Aufstellung eines neuen Landschaftsplans. Um dieses Verfahren endlich zu beenden, hat die Verwaltung vorgeschlagen, es jetzt abzutrennen. Darüber sollte der Umweltausschuss am Mittwochabend beraten. Bei den Politikern sorgte laut dem Ausschussvorsitzenden Christian Schmidt (Grüne) allerdings für Unmut, dass im L-Plan noch Flächen textlich erwähnt werden, die aus dem F-Plan bereits gestrichen wurden, etwa Ginsterweg, Spechtweg und Starweg. Schmidt: „Wir haben beschlossen, die Flächen auch aus dem L-Plan zu streichen.“