Reinfeld . In der Reinfelder Innenstadt ist eine 67 Jahre alte Frau von zwei Jugendlichen überfallen und beraubt worden. Wie die Polizei jetzt bekannt gab, war das in der Karpfenstadt lebende Opfer am Dienstag, 12. November, gegen 10.30 Uhr auf der Paul-von-Schoenaich-Straße unterwegs. Aus Richtung der Raiffeisenpassage näherten sich der Frau zwei männliche Teenager. Als sie einen Anruf auf ihrem Handy bekam und das Gespräch annehmen wollte, rempelte sie ein Krimineller gegen die Hauswand, während ihr der andere das Gerät aus der Hand riss. Dann rannten die Täter in Richtung Sparkasse davon.

Die Polizei schätzt ihr Alter auf 16 Jahre und beschreibt sie so: Beide sind etwa 1,80 Meter groß, kräftiger Natur und hatten auffällig schmutzige Hände. Ein Jugendlicher war mit schwarzer Jacke, dunkelblauer Baggy-Jeans und schwarz-weißen Sneakers bekleidet. Er trug einen schwarzen Basecap samt weißem Aufdruck sowie einen schwarzen Ohrring auf der rechten Seite. Der zweite Kriminelle war angezogen mit einer hellolivfarbenden Bomberjacke samt Futter in Orange sowie einem schwarzen Pullover. Seine Baggy-Jeans war dunkelblau und hatte Löcher.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe ermittelt und sucht nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat oder den Jugendlichen machen? Wem sind in der Paul-von-Schoenaich-Straße oder der näheren Umgebung die beiden Personen aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 04531/501-0 entgegen.