Oststeinbek: Musikalische Reise

Jianguo Lu kommt am Freitag, 15. November, nach Oststeinbek.

Foto: Jianguo Lu

Das „Neues-Salon-Orchester-Leipzig“ will bei seinem Konzert in Oststeinbek eine musikalische Reise vom Balkan nach China unternehmen. Gastkünstler Jianguo Lu wird die östliche Note mit seiner chinesischen Spießgeige zum Klingen bringen.

Konzert Fr 15.11., 19.30 Uhr, Bürgersaal, Möllner Landstraße 22, Karte 20,–, Vvk.: Toto-Lotto Vieregge, Möllner Landstraße 28, online unter www.oststeinbeker-kulturring.de

Klein Wesenberg: Kleidung kaufen

Wer am kommenden Sonnabend nach Klein Wesenberg kommt, den erwartet eine große Auswahl an gebrauchter Baby- und Kinderkleidung sowie Spielzeug und weiteres Zubehör. Anlass ist ein Kleider- und Spielzeugmarkt, der zum wiederholten Male in der Kindertagesstätte Sterntaler über die Bühne geht.

Kleider- und Spielzeugmarkt Sa 16.11., 9.30–12.00, Kita Sterntaler, Am Kirchberg 6, Eintritt frei

Bargteheide: Kabarett im Theater

Das Satiriker-Duo Ruwe und Valenske kennt die schönsten Wanderwege durch Hartz IV oder genießt seinen Molotow-Cocktail am liebsten im sächsischen Freital. Mit Witz und Selbstironie nehmen die Künstler in Bargteheide die brennenden Themen unserer Gesellschaft aufs Korn.

Kabarett Do 14.11., 20.00, Kleines Theater, Hamburger Straße 3, Karte 22,–/20,– (erm.), Vvk.: Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5

Ahrensburg: Aus Sicht eines Hundes

Autorin Susanne Bienwald und ihre Hündin Mina.

Foto: Susanne Bienwald

Das Buch „Ich, Mina aus der Gärtnerstraße“ schildert das Leben aus Sicht einer Hündin. Die Themen reichen von Futter bis zur Relativitätstheorie und dem Nachdenken über menschlichen Rassenwahn. Zur Lesung in Ahrensburg bringt Autorin Susanne Bienwald Hündin Mina mit.

Lesung So 17.11., 18.00, Marstall, Lübecker Straße 8, Karte im Vvk. 11,– in der Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a, an der AK 13,–

Hoisdorf: Mit Familie ins Museum

Einen abwechslungsreichen Nachmittag können Besucher beim Familientag im Stormarnschen Dorfmuseum in Hoisdorf verbringen. In der Schulstube trägt Margrit Strenzke ein Märchen vor. Die Kinder können das Gehörte bildnerisch umsetzen und mit einer Museumspädagogin alte Spiele zu neuem Leben erwecken.

Museums-Familientag Sa 16.11., 14.30, Stormarnsches Dorfmuseum, Sprenger Weg 1, Eintritt frei

Barsbüttel: Geschenke basteln

Der VDIni-Club Hamburg-Barsbüttel lädt Kinder zum Weihnachtsbasteln ein. Diese können unter fachkundiger Anleitung in fröhlicher Runde originelle Weihnachtsgeschenke selbst herstellen und sie anschließend mit nach Hause nehmen. Wer beim Basteln in Barsbüttel dabei sein will, meldet sich per E-Mail an hamburg-barsbuettel@vdini-club.de an.

Basteln Sa 23.11., 10.00, Bürgerhaus, Soltausredder 20, Beitrag 2,–