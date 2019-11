Ahrensburg. In Abisko, einer kleinen Siedlung nördlich des Polarkreises in Schweden, hat Michael Kukulenz über viele Jahre hinweg in den Monaten September bis März die Landschaft fotografiert (Foto). Unter dem Motto „Die Zeit der Nordlichter – Von September bis März am Polarkreis“ sind seine Fotos bis zum 23. Dezember im Ahrensburger Rathaus ausgestellt. Besondere Lichtverhältnisse zusammen mit der Herbstverfärbung, dem Gefrieren des Wassers und dem darauf folgenden Schmelzen machen die Fotos des Naturfotografen aus. Neben Abisko hat Michael Kukulenz auch das nördliche Norwegen mit den Lofoten bereist und dort im März den Skreifang fotografiert.