Bad Oldesloe. Nach den „Wise Guys“ und den „Prinzen“ holt die Oldesloer Kirchengemeinde die nächsten Stars aus der A-Capella-Szene in die Kreisstadt: Im März 2020 singen „Maybebop“ beim zweiten A-Capella-Festival während ihrer Tour „Ziel:los!“ in der Peter-Paul-Kirche und geben einen Tag später einen Workshop für lokale Chöre.

„Ziel:los!“ ist das zehnte Bühnenprogramm von „Maybebop“ nach 17 gemeinsamen Jahren. Die neuen Songs sind erneut unberechenbar und legen mal berührend, mal tiefgründig, mal herrlich albern den Finger in kleine und große Wunden der Gegenwart.

Auftritt ist für Kirchenmusiker Münther ein Highlight

Für Kirchenmusiker Henning Münther ist der Auftritt von Jan Bürger (Countertenor), Lukas Teske (Tenor und Beatbox), Oliver Gies (Bariton) und Christoph Hiller (Bass) eines der Highlights des Spielplans 2020 in der Oldesloer Kirche: „Maybebop ist in der Szene ein großer Stern und spielt in einer Liga mit den Prinzen und Wise Guys.“

Für den Auftritt wird die Peter-Paul-Kirche mit reichlich Technik ausgestattet. „Die Ansprüche sind hoch, es gibt Video-Panels, eine Lightshow und auch sonst viel Technik“, sagt Münther. Natürlich sei das eher ungewöhnlich für ein Konzert in einer Kirche. Doch der Kirchenmusiker erhofft sich dadurch auch, junges Publikum ansprechen zu können. „Maybebop wollte, dass wir Infraschall-Bässe besorgen“, sagt Münther. Ob die tatsächlich zum Einsatz kommen, ist noch unklar. Sie werden bereit- und erst aufgestellt, sollte die vorhandene Technik nicht ausreichen: „Wir haben ein bisschen Angst um unsere Kirchenfenster.“ Teil des Besuchs in Bad Oldesloe ist am Folgetag des Auftritts ein Workshop. Die vier Sänger coachen Chöre und unterrichten Beatboxing, Schulmusik und Performance. Für den Unterricht in Bad Oldesloe können sich ab sofort akustisch verstärkt singende Pop- und Jazz-Vokalensembles bewerben. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Platz reicht für acht bis zehn Gruppen

„Ich glaube, dass viele Ensembles sehr scharf darauf sein werden, einmal mit Maybebop zusammenzuarbeiten“, sagt Henning Münther. Der Platz reicht für acht bis zehn Gruppen. Für die Teilnahme am Workshop müssen interessierte Ensembles zwei Titel und ein kurzes Profil einreichen. Bewerbungsschluss ist der 28. Februar 2020. Die Kirchengemeinde will mit dem A-Capella-Festival die Vernetzung und Kontaktaufnahme von A-Capella-Ensembles aus dem norddeutschen Raum fördern. Teilnehmende Gruppen müssen daher nicht zwingend aus Stormarn stammen. Münther: „Beim Festival vor zwei Jahren hatten wir auch Sänger aus Hamburg und Bielefeld.“

„Maybebop“ mit der Tour „Ziel:los!“, Freitag, 27. März, 20 Uhr, Peter-Paul-Kirche, Kirchberg 8. Karten ab Freitag (15.11.) zu Preisen zwischen neun und 49 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet unter der Adresse www.kirche-oldesloe.de. Workshop-Anmeldungen an Henning Münther (hmuenther@kirche-oldesloe.de). Weitere Informationen gibt es unter Telefon 04531/168 97 01.