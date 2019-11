Konzert in Ahrensburg

Ahrensburg. Das Ensemble Paper Kite hat sich auf die historische Aufführungspraxis spezialisiert. Es interpretiert die wunderbar volltönend und atmosphärisch dicht gewebten Werke des Barock so lebendig wie mitreißend. Das Publikum hört sie beim Konzert der Gruppe in Ahrensburg.

Konzert Fr 15.11., 20.00, Schlosskirche, Am Alten Markt 7, Karte im Vvk. 25,–, Vvk.: Buchhandlung Stojan, Hagener Allee 3a, AK 28,–

Vortrag in Großhansdorf

Viele Menschen kennen Wespen vor allem als schwarz-gelbe Plagegeister. Kaum jemand weiß, dass es in Schleswig-Holstein 312 Wespenarten gibt. In seinem Vortrag in Großhansdorf gibt Experte Norbert Voigt einen Einblick in Vielfalt und Lebensweise und Hinweise zum Schutz der nützlichen Insekten.

Vortrag Do 14.11., 19.30, Mensa im Schulzentrum, Sieker Landstraße 203, Eintritt frei, Spenden erbeten

Sankt Martin in Trittau

Ev.-Luth. Kirchengemeinde und katholische Gemeinde St. Marien laden zum gemeinsamen Familiengottesdienst in Trittau ein, der sich thematisch zum St. Martin dreht. Im Anschluss ziehen Groß und Klein, angeführt von einem Reiter, mit Laternen von der Kirche bis zur Kita Aue. Dort spielt der Posaunenchor Laternenlieder, dazu gibt es heißen Kakao und Brötchen.

St. Martin Fr 15.11., 17.00, Martin-Luther-Kirche, Kirchenstraße 13

Ausfahrt ab Barsbüttel

Der Bürgerverein Barsbüttel besucht das bekannte Musical „Starlight Express“ in Bochum. Wer bei der Busfahrt am Sonntag, 9. Februar, dabei sein will, sollte sich schnell anmelden. Erwachsene zahlen 145 Euro, Senioren ab 67 Jahre 129 Euro, Schwerbehinderte ab 70 Jahren 106 Euro und Kinder 79 Euro.

Musicalfahrt So 9.2., mehr Infos und Anmeldung per E-Mail an: bvb.inge.kuehl@googlemail.com

Musik in Trittau

Die Band Bigelos plant zwei Konzerte in Trittau. Gastmusiker sind Sofie Peters (Violine/Blockflöte), Bernd Vogelsang (Dobro/Mundharmonika) und Matti Klatt (Bongos) aus Kuba. Die Zuhörer erwartet ein neues Programm unter anderem mit Titeln der Hollies, Beatles und von City.

Konzerte Fr/Sa 15./16.11., 19.30, Wassermühle, Am Mühlenteich 3, Karte im Vvk. 17,– im Papierhaus, Poststraße 32, an Abendkasse 19,–

Lesung in Rümpel

Die Hamburger Autorin Carola Christiansen liest im Rümpeler Ortsteil Rohlfshagen aus ihrem Kriminalroman „Die rätselhafte Frau“. In dem zweiten Teil ihrer spannenden Reihe um den Hamburger Hauptkommissar Siegfried Adam führt sie die Leser in eine abgründige Familiengeschichte.

Lesung Fr 15.11., 18.00, Schacht’s Gasthof, Lindenallee 2, Karte 39,– inkl. Büfett, Vvk.: Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25