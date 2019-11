Ahrensburg/Kiel. Haben Bienen Rüssel wie Elefanten? Wie kommt eine Rakete ins All? Und warum stehen einem auf einer Plastikrutsche die Haare zu Berge? Diese und andere Fragen beschäftigen Mädchen und Jungen schon in Kindergärten. Mit ihren besten Projekten sollen sich die Kitas in Schleswig-Holstein jetzt am bundesweiten Wettbewerb „Forschergeist“ der Deutschen Telekom Stiftung und der Stiftung „Haus der kleinen Forscher“ beteiligen.

„Kinder sind von Natur aus kleine Forscher. Gerade ihre Neugier muss gefördert werden“, sagt Ministerpräsident und „Forschergeist“-Botschafter Daniel Günther. Gute Bildungseinrichtungen würden die Kinder frühzeitig dort abholen, wo sie sind, und sie spielerisch an naturwissenschaftliche Themen heranführen. Indem vorbildliche Praxisbeispiele prämiert werden, die Spaß und Lust auf gemeinsames Entdecken und Forschen wecken, wollen Günther und die Initiatoren des Wettbewerbs einen Impuls für die wichtige Bildungsarbeit setzen, die pädagogische Fachkräfte täglich in Kitas leisten.

Bewerbungsschluss ist am 31. Januar nächsten Jahres

Sie können sich noch bis zum 31. Januar kommenden Jahres online unter www.forschergeist-wettbewerb.de mit ihren Projekten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) beim Kita-Wettbewerb „Forschergeist“ bewerben. Wichtig sei nicht der zeitliche Umfang, sondern dass die Aktionen gemeinsam mit den Kindern initiiert, geplant und durchgeführt werden.

Eine Jury, besetzt mit Experten aus Wissenschaft, Praxis und Gesellschaft, kürt die 16 Landessieger, die ein Preisgeld in Höhe von je 2000 Euro erwartet. Aus allen Landessiegern wählt die Jury anschließend fünf Bundessieger, die zusätzlich je 3000 Euro erhalten. Das Preisgeld soll für die MINT-Bildungsarbeit in den Einrichtungen eingesetzt werden.

Die Landessieger werden im April und Mai 2020 im Rahmen der großen „Forschergeist“-Deutschlandtour in ihrer Kita ausgezeichnet und erhalten neben dem Preisgeld auch ein eigenes Forscherfest. Am 24. Juni reisen alle Landessieger zur feierlichen Bundespreisverleihung nach Berlin, wo die fünf Bundessieger bekanntgegeben und gekürt werden.

Alle Informationen zum Wettbewerb „Forschergeist 2020“ sowie die Dokumentationen der Gewinner-Projekte aus den vergangenen fünf Wettbewerbsrunden als Anregungen zum Weiterforschen finden sich unter www.forschergeist-wettbewerb.de.