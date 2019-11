Ahrensburg. „Ich bin Schuld, habe meine Familie ins Elend getrieben, die Karriere meines Mannes zerstört. Ich kann das nicht mehr ertragen“, liest eine Schülerin der zehnten Klasse der Stormarnschule. Mehr als 200 Ahrensburger stehen in der Waldstraße vor dem Haus mit der Nummer acht, einige von ihnen kämpfen mit den Tränen. Im Bürgersteig erinnern vier goldene Stolpersteine an die Familie Rath, die hier einst wohnte, deren Leben die Nationalsozialisten zerstörten.

Die zweite Station ist sehr emotional beim „Gang des Erinnerns und der Ermutigung“, der aktuell auch unter dem Eindruck der Neonazi-Angriff von Sülfeld steht. Eine kleine Gruppe hatte dort rassistische Sticker angebracht, die für einen „Aryan Circle“ werben und Bürger attackiert, die jene entfernen wollten.

Schüler tragen innere Monologe der Familie Rath vor

Auch sie machten mit: Eugenia (l.) und Volkmar Broese sowie Aruna Pego-Stannieder aus Ahrensburg.

Zum achten Mal erinnerte der „Runde Tisch Ahrensburg für Zivilcourage und Menschenrechte, gegen Diskriminierung und Rechtsextremismus“ an die Opfer des Nationalsozialismus in der Schlossstadt – am Jahrestag der Reichspogromnacht vom 9. November 1938, in der die Nazis Synagogen, jüdische Häuser und Geschäfte zerstörten. An der Gestaltung des Gedenkganges zu den Orten einstigen jüdischen Lebens in Stormarns größter Stadt wirkten auch in diesem Jahr die vier weiterführenden Schulen in Ahrensburg und das Förderzentrum Woldenhornschule mit.

Das Geschichtsprofil des zehnten Jahrgangs der Stormarnschule hatte ein besonderes Format gewählt: Sechs Schüler präsentierten das Schicksal der Familie Rath in Form selbst verfasster innerer Monologe. „Die Schüler hatten das Bedürfnis, diese Menschen sprechen zu lassen“, sagt Lehrerin Nadine Spiegelhoff. „Auf Basis der Akten zu den Familienmitgliedern haben sie sich damit ausein­andergesetzt, welche Gedanken die Raths in ihrem Leben beschäftigten.“

Schüler warnen vor Neonazi-Anwerbeversuchen

Der Ahrensburger Mediziner Hugo Rath hatte in dem Haus an der Waldstraße mit seiner Frau Veronika und zwei Kindern gelebt. Weil die Gattin jüdischstämmig war, wurde die Ehe nach der Machtübernahme der NSDAP als sogenannte „Mischehe“ verschrien. Ein Patient Hugo Raths denunzierte den Mediziner. Er habe sich abfällig über die Judenpolitik der Nazis geäußert, ein Ermittlungsverfahren begann. „Sie verlangen von mir, dass ich mich von Veronika scheiden lasse. Aber das kommt nicht infrage, ich liebe meine Frau über alles“, liest ein Schüler.

Doch Veronika Rath gab sich die Schuld daran, dass ihre Familie ins Visier der Nazis geriet. 1938 nahm sie sich mit 55 Jahren das Leben. Das Schicksal der Familie Rath ist nicht das einzige, das die Teilnehmer berührt. Startpunkt war am Stolperstein für Anneliese Oelte an der Ecke Hagener Allee/Ernst-Ziese-Straße. Henning Rohwedder, der die Woldenhornschule für geistig eingeschränkte Menschen in Ahrensburg 25 Jahre leitete, erzählte vom Schicksal des Mädchens, das nur elf Jahre alt wurde: „Die Nazis attestierten ihr Idiotie und kuriatische Bewegungen. Heute würden wir sagen, sie war in ihrer geistigen Entwicklung eingeschränkt und litt unter spastischen Lähmungen.“ Anneliese Oelte wurde in eine Nervenheilanstalt gebracht, starb dort an Vernachlässigung.

Anspielungen auf aktuelle Situation in Sülfeld

Jemila (v. l.), Ina und Pheline stellen die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus“ vor.

Bürgervorsteher Roland Wilde (CDU) nutzte seine Rede für einen aktuellen Bezug. „In der jüngeren Vergangenheit haben wir erlebt, wie furchtbare Sticker in der Öffentlichkeit angebracht wurden“, sagte er in Anspielung auf die Aufkleber in Sülfeld. Wilde: „Der Gang des Erinnerns zeigt, dass wir so etwas für unser Ahrensburg nicht tolerieren.“ Vorfälle wie in Sülfeld seien leider keine Seltenheit und kämen im Verborgenen wahrscheinlich viel häufiger vor, so Klaus Fuhrmann, einer der Organisatoren: „Dass sich die Schulen hier über den Standardunterricht hinaus einbringen zeigt, dass das kein Thema nur für den Geschichtsunterricht ist.“

Viele sind gekommen, weil sie mit Sorge auf die aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen blicken. „Es ist wichtig zu zeigen, dass Menschen wie die Neonazis von Sülfeld in der Minderheit sind“, sagt Aruna Pego-Stannieder.

Die Zwölftklässlerinnen Jemila, Ina und Pheline haben an der Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule (SLG) die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus“ gegründet. „Wenn man nichts macht, ist es fast so, als würde man dem zustimmen, was die Nazis sagen“, so Jemila.

Letzte Station Gedenkstein „Engel der Kulturen“

Mit Blick auf Sülfeld, wo die Neonazis auch versuchten, Schüler zu rekrutieren, sagt Ina Emmrich: „Da müssen wir verstärkt unsere Mitschüler warnen und aufklären, dass sie solche Versuche melden müssen.“

An der vierten und letzten Station des Rundgangs, dem Gedenkstein „Engel der Kulturen“ vor der Stadtbücherei, der die Verbundenheit der drei Weltreligionen Islam, Christentum und Judentum darstellt, stellen die Schüler der SLG das „Kleine Festival der Vielfalt – Wir ohne Rassismus!“ vor, das die zehnten Klassen während einer Projektwoche vorbereitet haben. Mit einem Mix aus Musik, Poetry Slam, Theater und Tanz wollen die Schüler ein Zeichen setzen.

„Kleines Festival der Vielfalt – Wir ohne Rassismus!“ Do 5.12., 18.30–21.00, Selma-Lagerlöf-Gemeinschaftsschule, Wulfsdorfer Weg 71