Trittau. Am Buß- und Bettag am Mittwoch, 20. November (19 Uhr), erklingt in Trittau das Requiem von Maurice Duruflé. Mehr als 70 Jugendliche von Chören aus Lyon, Trittau und Hamburg-Volksdorf bringen das Werk des französischen Komponisten in der Martin-Luther-Kirche (Kirchenstraße 13) zur Aufführung. Zur Vorbereitung hatten der Trittauer Jona-Jugendchor und die Volksdorfer Jugendkantorei die Originalklangplätze in Frankreich und den Lyoner Knabenchor von „La Maîtrise des Chartreux“ besucht.

Ergänzt wird das Programm mit der Psalmvertonung „Hör mein Bitten“ von Felix Mendelssohn Bartholdy und bekannten französischen Chorliedern. Alexander Annegarn spielt Orgel und Mezzosopranistin Yvi Jänicke interpretiert das „Pie Jesu“ im Requiem. Karten gibt’s an der Abendkasse. Erwachsene zahlen zehn und Schüler acht Euro. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt.