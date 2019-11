Ahrensburg. Wenn Aleksandra Budarina ihr schillerndes Kostüm anlegt, schlüpft sie in die Rolle von Arielle, der Meerjungfrau. Die 17-Jährige spielt die Hauptrolle in dem gleichnamigen Märchen, das die Niederdeutsche Bühne Ahrensburg am Freitag, 29. November (16.30 Uhr), und am Sonntag, 1. Dezember (16 Uhr), aufführt.

Mit Marei von Appen und Melanie Schmaljohann führt erstmals ein Mutter-Tochter-Gespann Regie. Eines, das offensichtlich gut funktioniert, weil die beiden nach eigenen Angaben intuitiv wissen, was die jeweils andere gerade denkt. Auch wenn sie nicht immer einer Meinung sind, wie Schmaljohann sagt. Mutter und Tochter stehen auch im Stück selbst auf der Bühne – Schmaljohann als hinterlistige und böse Meerhexe Hydra und von Appen als Arielles Mutter Thetys. Und auch die dritte Generation der Familie wirkt mit: Levin Schmaljohann ist mit sieben Jahren der jüngste Darsteller und spielt eine Muräne, die der Meerhexe zu Diensten ist. So viel Familienmitglieder in einem Stück – führt das nicht manchmal zu Konflikten? Schmaljohann ist im Gegenteil froh darüber, dass ihr Sohn am Theaterspiel Gefallen findet. Sie sagt: „Wenn er nicht mitziehen würde, könnte ich das hier gar nicht machen.“ Und Levins Großmutter ist einfach nur „froh, dass mein Enkelsohn Theater auch so liebt wie ich“.

Das Stück ist vor allem lustig, aber auch romantisch und mit einer kleinen Dosis Grusel inszeniert. Die Regisseurinnen empfehlen es für Zuschauer ab vier Jahre. Mit fantasievollen Kostümen, Requisiten und passender Kulisse hat der Theaterverein die bunte Unterwasserwelt stimmig in Szene gesetzt.

Im Stück geht’s auch um die Verschmutzung der Meere

Wer die Disney-Version des Stoffs kennt, wird einige Veränderungen feststellen. So ist beispielsweise der beste Freund von Arielle kein Fisch, sondern ein aufgeweckter Delfin namens Flippi (Eva-Lotte Mahl). Doch auch der kann nicht verhindern, dass sich die neugierige Meerjungfrau dem Verbot ihres Vaters, Meereskönig Triton (Peter Meyer), widersetzt und nach Menschen Ausschau hält. Es kommt, wie es kommen muss: Arielle verliebt sich ausgerechnet in den Prinzen Eric. Ein Schock für den Meereskönig, denn von den Menschen ist er nichts Gutes gewohnt. Sie respektieren die Geschöpfe des Meeres nicht, vermüllen statt dessen deren Lebensraum. Selbst an Tritons Symbol der Macht, dem Dreizack, hat sich ein Fischernetz mit allerlei Plastik verfangen – Fridays for Future lässt grüßen. Gefragt nach ihrer Lieblingsszene, sagt Schmaljohann: „Das ist die, in der Arielle ihre Beine entdeckt.“ Diese und weitere spannende Szenen kann das Publikum bei den zwei Aufführungen in Ahrensburg entdecken.