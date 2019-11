Reinbek. Die Feuerwehr im Reinbeker Stadtteil Ohe soll eine neue Wache bekommen. Ein Arbeitskreis, bestehend aus Gemeindewehrführung, Bürgermeister Björn Warmer und Politikern, hat eine Fertigstellung 2024 ins Spiel gebracht sowie ein Areal an der Straße Am Sportplatz vorgeschlagen. Das dauert der Wählergemeinschaft Forum 21 aber zu lange. Sie will, dass schon 2021 gebaut wird und hat für den Bau- und Planungsausschuss am 19. November einen Antrag eingereicht, der die Aufstellung eines Bebauungsplans vorsieht.

„In der jetzigen Wache ist die Gesundheit der Feuerwehrleute gefährdet, unter anderem durch Dieselabgase“, sagt der Forum-21-Fraktionsvorsitzende Heinrich Dierking über die Dringlichkeit.

Die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse Nord (HFUK) hatte das inzwischen zu kleine Feuerwehrgerätehaus im März dieses Jahres inspiziert und eine Mängelliste über mehrere Seiten verfasst. Im Fazit ihres Schreibens heißt es: „Es wird dringend empfohlen, ein neues Feuerwehrhaus an geeigneter und ausreichend dimensionierter Stelle zu errichten.“