Großensee. Auf einem Feld am Waldrand nahe der Sieker Landstraße in Großensee sind am Sonntagmorgen vier Strohballen abgebrannt. Ein Autofahrer hatte Rauch entdeckt und den Notruf gewählt. Daraufhin rückten die Feuerwehren aus Großensee und Lütjensee mit rund 40 Helfern an. Bei der gemeldeten Brandstelle unweit eines Reiterhofes entdeckten sie nichts, dafür aber 600 Meter weiter. Mit einem Radlader zogen die Ehrenamtler die Ballen auseinander, löschten die Flammen teilweise unter Atemschutz. Eine Rauchsäule war noch von Weitem zu sehen. Der Einsatz dauerte zwei Stunden bis 11 Uhr. Die Polizei war mit zwei Fahrzeugen vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zu einer Selbstentzündung gekommen ist“, sagt Großensees Gemeindewehrführer Frank Claren. Im Klartext heißt das: Der Feuerwehrchef geht von Brandstiftung aus.