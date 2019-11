Barsbüttel. Ein Reisebus ist am Sonnabendmorgen auf der Autobahn 1 in der Nähe von Hamburg verunglückt. 13 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Genauere Angaben zu den Verletzungen machte die Polizei zunächst nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Reisebus aus Polen 46 Menschen an Bord gehabt.

Das Fahrzeug sei bei dem Unfall nahe Barsbüttel aus zunächst unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn abgekommen, mit der Schutzplanke kollidiert und schließlich auf einem Feld die Seite gekippt. Die Autobahn wurde in Richtung Hamburg für Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt.

150 Einsatzkräfte waren vor Ort. Der Busfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt.