Nusse. „Gregorianic zur Weihnachtszeit“ ist der Titel des Programms, mit dem das bekannte Männergesangsensemble The Gregorian Voices in der Kirche in Nusse zu Gast ist. Die tiefen Bassstimmen und die beeindruckende Stimmkunst sind gleichermaßen dazu angetan, das Publikum zu begeistern.

Das abwechslungsreiche Konzert bietet eine Mischung aus frühmittelalterlichen gregorianischen Chorälen und traditionellen Weihnachtsliedern sowie Evergreens der Popgeschichte. Auf „Ave Maria“ und „Puer Natus Est Obis“ folgen im zweiten Teil Stücke wie „Last Christmas“ und „Es ist ein Ros’ entsprungen“. Wer sich mit dem Gesang der Gregorian Voices auf die Adventszeit einstimmen will, kann sich Karten im Vorverkauf sichern.