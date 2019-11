Wesenberg. Nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Wesenberg (Kreis Stormarn) konnte der flüchtige Lkw-Fahrer auf einer Fähre in Richtung Schweden gestoppt werden. Der 49-Jährige hatte einen 64-jährigen Mann am vergangenen Freitag auf dem Gelände einer Tankstelle überollt. Der Fußgänger erlitt tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort.

Der Fahrer des Sattelzugs entfernte sich nach dem Unfall unerkannt in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen führten anschließend zur Festnahme durch die schwedische Polizei auf einer Fähre. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.