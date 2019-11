Hauskonzert in Großensee

Autor Alexander Posch liest beim Hauskonzert in Großensee skurrile Kurzgeschichten. Dazu spielt Johann Popp mit Ukulele und Banjo deutsche, schottische und irische Lieder. Er führt gemeinsam mit Gastgeberin Katharina Maria Kagel durch den Abend. Kartenreservierungen bitte per E-Mail an kmkagel@gmx.de oder unter Tel. 0163/470 62 99.

Hauskonzert Sa 9.11., 19.00, Fritz-Berodt-Straße 2, Karte 18,–

Treffen in Trittau

Im Café International der Trittauer Bürgerstiftung kommen Menschen verschiedener Nationalitäten, Neubürger und Alteingesessene bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch. Im November ist das Café in der Wassermühle an vier Terminen geöffnet: Donnerstag, 7.11. und 14.11., Freitag, 22.11., und Donnerstag, 28.11. Der Eintritt ist frei.

Café International ab Do 7.11., jeweils 15.00–17.00, Wassermühle Trittau, Am Mühlenteich 3

Jazz in Ahrensburg

Die am längsten amtierende Künstlergruppe im Kulturzentrum Marstall ist Jazz-Lite. Das Ensemble will an diesem Mittwoch, 6. November, bei seinem monatlichen Konzert in Ahrensburg seinen Zuhörern kräftig einheizen. Die schwungvollen Klänge sollen dazu beitragen, die grauen Novemberschwaden zu vertreiben.

Jazzkonzert Mi 6.11., 20.00, Kulturzentrum Marstall, Lübecker Straße 8, Eintritt frei, Spende willkommen

Kino in Bad Oldesloe

Das Kultur- und Bildungszentrum (KuB) Bad Oldesloe zeigt in der Reihe „Kino am Nachmittag“die Gesellschaftskomödie „Madame“. Darin treffen zwei unterschiedliche Welten aufeinander: Society-Lady Anne verdonnert ihr Dienstmädchen dazu, sich als Gast ihrer Dinnerparty auszugeben – mit erstaunlichen Folgen.

Film Di 5.11., 15.00, KuB, Beer-Yaacov-Weg 1, Karte 6,50/4,50 (erm.), Bestellung: Tel. 04531/50 41 99

Adventsmarkt in Delingsdorf

Der Advent startet auf dem Erdbeerhof Glantz in Delingsdorf bereits an diesem Freitag, 8. November. Besucher erwarten weihnachtliche Leckereien und ein großes Angebot an dekorativen Accessoires, passend zur Jahreszeit. Für kleine Gäste steht an den Adventswochenenden von 14 bis 19 Uhr die Bastelhütte bereit.

Adventszauber 8.11.–23.12., 10.00 bis 20.00, Hamburger Straße 2a, Eintritt frei, Infos: www.glantz.de

Musical in Ahrensburg

Die erste Vorstellung des Familienmusicals „Rumpelstilzchen“ in Ahrensburg ist so gut wie ausverkauft. Das hat die Veranstalter dazu bewogen, einen zweiten Aufführungstermin anzusetzen. Karten können unter Tel. 04102/209 64 40 oder www.musical-creations.de/tickets bestellt werden.

Musical So 15.12., 17.00, Alfred-Rust-Saal, Wulfsdorfer Weg 71, Karten im Vvk. 17,– bis 22,–