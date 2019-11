Reinbek. Er war ein Mann des Engagements, des Ehrenamts und hatte sich voll und ganz der sozialen Gerechtigkeit verschrieben: Helmut Uder, Vorsitzender des Sozialverbands Deutschland (SoVD) in Reinbek, ist jetzt im Alter von 69 Jahren überraschend gestorben.

„Helmut Uder konnte Menschen wunderbar mitnehmen und verstand es, sie zum Nachdenken anzuregen“, sagt Jörg Wischermann, wie er Vize im SoVD-Kreisverband Stormarn. „Er war ein außergewöhnlicher Mitstreiter. Geduldig, aber auch streitbar, wenn es darauf ankam. Und er hatte einen besonderen Humor, leicht sarkastisch.“ Seit den 70er-Jahren hat Uder neben seiner hauptberuflichen Arbeit beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) unzählige Ehrenämter ausgefüllt, sei es im partei- und kommunalpolitischen Bereich, in der Wirtschaft, in der Sozialversicherung und in den Gewerkschaften. Länger als acht Jahre kannten die Reinbeker ihn als Versichertenältesten.

Seit 2014 war Uder auch Vize-Vorsitzender des SoVD-Kreisverbands Stormarn

Für Uder stand stets der Kontakt zu den Menschen, denen er mit seinem Fachwissen helfen konnte, im Vordergrund. Seit 2014 war er Vorsitzender des Reinbeker SoVD-Ortsverbands sowie Vize-Vorsitzender des Kreisverbands Stormarn. Der gebürtige Reinbeker konnte sich über die steigenden Mitgliederzahlen des SoVD nicht recht freuen: „Das soziale Klima ist kälter geworden, und die Menschen müssen mehr kämpfen“, sagte er einmal in einem Interview. Auch nach jahrzehntelanger Erfahrung im sozialen Bereich habe er nicht akzeptieren können, dass etwa Krankenkassen Leistungen zunächst nicht gewähren und erst einlenken, wenn der SoVD sich der Sache annimmt. Gegen ein solches Gebaren engagierte sich Uder bis zuletzt.