Ahrensburg. Es ist die Geschichte einer innigen Freundschaft und zugleich eine wunderbare Erzählung: „Pünktchen und Anton“ von Erich Kästner bietet einen zeitlosen Stoff. Denn noch fast 90 Jahre später können sich Kinder problemlos mit den Hauptfiguren identifizieren. Wie sich die Geschichte als fantasievolles Weihnachtsmärchen mit Musik und Tanz auf der Bühne macht, zeigt das Junge Theater Marstall Ahrensburg bei sechs Aufführungen. Und weil es doppelte Besetzungen für jede Rolle gibt, sind mit dem 29. November und 6. Dezember gleich zwei Premieren angesetzt.

Nostalgische Bühnenausstattung mit Bauchladen und Telefon mit Wählscheibe: Johanna Hopp (v. l.), Theresa Hoffmann, Lina Einacker und Leonard Hopp im passenden Styling.

Foto: Elvira Nickmann

Bei den Proben geht es laut und fröhlich zu, 30 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren tummeln sich auf der Marstall-Bühne. Doch wenn Regisseurin Caroline Dibbern Anweisungen gibt, kann das Gewusel auch schnell zur Ruhe kommen und konzentrierter Stille weichen. Dann nehmen alle auf Kommando ihre Plätze ein, erwecken vor den Augen der Zuschauer die Welt von Pünktchen und Anton zum Leben.

Zusammenhalt unter den Darstellern ist immens

Seit September 2018 hat Dibbern die Leitung der Jugendgruppe inne, die sie nach ihrem Weggang von der Theaterwerkstatt des Kleinen Theaters Bargteheide übernommen hatte. Inzwischen ist sie so richtig in Ahrensburg angekommen und fühlt sich mit ihrem Team aus ihrer Schwester Florentine Gerhardt, Stephanie Müller-Brangs, Angela Kross, Connie Goos und Axel Kirchner sichtlich wohl an ihrer neuen Wirkungsstätte. Dibbern sagt: „Der Marstall ist ein wunderbares Zuhause geworden, wir fühlen uns hier sehr willkommen.“ Die Art, wie im Marstall gespielt werde, sei anders als in Kleinen Theater. „Viel direkter mit dem Publikum, viel intimer“, beschreibt die Regisseurin. Und was ihr besonders gut gefällt: „Wir haben hier viel Freiheit, was wir dürfen, ist enorm.“ Zustimmendes Nicken im Team zeigt an, dass die anderen diese Erfahrung teilen.

Regisseurin Caroline Dibbern und Musiker Andis ­Paegle, der auf diesem Bild sein Bühnenoutfit im Stil der 1930er-Jahre trägt.

Foto: Elvira Nickmann

Der Wohlfühlfaktor macht sich auch beim Spiel der Kinder und Jugendlichen, von denen viele Dibbern nach Ahrensburg gefolgt sind, bemerkbar. Sie agieren so natürlich, unverkrampft und mit offensichtlichem Spaß auf der Bühne, dass es eine Freude ist, ihnen zuzuschauen. Trotz großer Altersunterschiede: Der Zusammenhalt unter den Darstellern ist immens. Kjell Kunde gehört mit 17 Jahren zu den Ältesten, fühlt sich von den Jüngeren aber nicht genervt. Das Zusammenspiel sei angenehm, betont er. „Es ist eine extrem gute Gruppe.“ Anton Laser (14) findet, dass die Gemeinschaft hilft, Barrieren wie unterschiedliches Alter oder Religionen zu durchbrechen. Und Amelie Plato traut sich mehr, wenn die anderen dabei sind. „Es macht Spaß, gemeinsam zu spielen“, sagt die Zwölfjährige. Theresa Hoffmann (12) spielt schon länger Theater, hat in der Gruppe viele nette Mitspieler kennengelernt.

Gegen Ende kommt es zu einem spannenden Showdown

Neuerdings bereichert Musiker Andis Paegle das Ensemble, hat auf eigenen Wunsch die musikalische Gestaltung und Begleitung des Stücks übernommen. „Ich liebe Theater“, sagt Paegle. Nach einer Vorstellung sei er so begeistert gewesen, dass er seine Mitarbeit angeboten habe. Für choreografische Höhepunkte sorgte mit Jacqueline Wendt eine ausgewiesene Expertin in Sachen Tanz.

Als echte Kästner-Fans haben Caroline Dibbern und die für die Ausstattung verantwortliche Florentine Gerhardt darauf geachtet, dass die im Berlin der 1930er-Jahre angesiedelte Geschichte nichts von ihrem nostalgischen Charme einbüßt. Vor der Hintergrund historischer Aufnahmen beglücken die Freunde Pünktchen und Anton die Passanten auf den Straßen Berlins mit einem kreativen Feuerwerk. Was diese nicht ahnen: Hinter dem Treiben steckt ein geheimer Plan. Doch im Verlauf der Mission spitzt sich die Lage für die jungen Helden dramatisch zu, bis es gegen Ende zu einem spannenden Showdown kommt. Doch keine Angst: Was wäre ein Weihnachtsmärchen ohne ein Happy End, bei dem kleinen wie großen Zuschauern ganz warm ums Herz werden darf? In Sachen Aufführung weiß Andis Paegle, was das Publikum erwartet. Er sagt: „Das wird kreativ und keine Sekunde langweilig.“