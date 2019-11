Ahrensburg. Gut aufgelegt erscheint Dagmar Stiller zum Gesprächstermin mit dem Abendblatt. Lächelnd zeigt sie auf die vor ihr auf dem Tisch liegende Sonderausgabe dieser Zeitung zum 70. Geburtstag des Regionalteils Stormarn und sagt: „1949 scheint ein wirklich guter Jahrgang zu sein, auch ich habe erst kürzlich meinen 70. gefeiert.“

Das biologische Alter scheint für die leidenschaftliche Anhängerin von guter Rockmusik, die seit 1980 in Ahrensburg lebt, nichts weiter als eine nackte Zahl zu sein. „Dass ich im Laufe der Jahrzehnte die Emotionen für Live-Auftritte von Musikern nicht verloren habe, macht mich schon ein bisschen stolz“, sagt sie.

„Rockstars werden nicht krank, sondern fallen höchstens tot von der Bühne“

Zuletzt besuchte sie in Hamburg Konzerte der Rolling Stones, der Sängerin Pink, von Status Quo, Queen und Santiano. In Düsseldorf sah sie den Auftritt ihrer Lieblingsband Bon Jovi, im Ahrensburger Marstall den des Ex-Genesis-Sängers Ray Wilson. Schwer beeindruckt war die Stormarnerin zuletzt von der Hollywood-Ikone Cher bei einem Konzert in der Hamburger Barclaycard-Arena. Stiller: „Cher begrüßte die rund 10.000 jubelnden Fans mit den Worten ,Ich bin jetzt 73 - und was macht eure Großmutter heute Abend’. Das war großes Kino, Gänsehautfeeling pur.“

Dagmar Stiller aus Ahrensburg in den 1960er-Jahren mit einem selbstgenähten Beatles-Kleid

Foto: Privat / HA

Enttäuscht war sie vor zwei Jahren von dem Auftritt der deutschen Hardrock-Formation Scorpions. „Sänger Klaus Meine brach das Konzert nach dem zweiten Stück mit den Worten ,Sorry, ich bin erkältet’ einfach ab“, sagt Stiller und schmunzelt. „Dabei ist es doch ein ungeschriebenes Gesetz, dass Rockstars nicht krank werden, sondern höchsten tot von der Bühne fallen.“ Das Eintrittsgeld erhielt die Ahrensburgerin zurück, von einem Besuch des Wiederholungskonzertes sah sie ab. Stiller: „Für das Geld haben meine Freundin und ich uns lieber Tickets für Status Quo besorgt, die liefern wenigstens noch ab.“

Als 16-Jährige beurteilte sie in einer Jury die Scorpions

Schon einmal, Mitte der 1960er-Jahre, kam es in einer Sporthalle in Hildesheim zu einer Begegnung mit den Scorpions. Stiller, damals 16 Jahre alt, beurteilte als Mitglied einer Jury verschiedene Nachwuchsbands. „Auch die Scorpions, seinerzeit noch ohne Sänger Klaus Meine, spielten vor“, sagt Stiller. „Von zwölf Bands sind sie am Ende nur Achte geworden.“

Unvergessen bleibt ihr der Auftritt der Rolling Stones in den Niederlanden am 8. August 1964 im Kurhaus von Scheveningen. Die Band hatte gerade ihr Debütalbum veröffentlicht und gab in dem Stadtbezirk Den Haags ihre Konzert-Premiere auf dem europäischen Festland. „Es waren zu viele Vorgruppen aufgetreten, die Menschenmenge wurde ungeduldig, die Stimmung war am überkochen“, sagt Stiller, die auf einem nahe gelegenen Campingplatz den Sommerurlaub verbrachte. Es kam, wie es kommen musste: Einige Fans, die eigentlich ihre neuen Idole überschwänglich feiern wollten, schmissen wütend mit Stühlen und anderen Gegenständen. Stiller erinnert sich und sagt: „Mick Jagger versteckte sich zuerst hinter dem Vorhang, kam dann aber doch mit seinen Jungs auf die Bühne. Mitten im zweiten Song verließ er diese wieder, da ging die Randale erst richtig los.“

Ihre Leidenschaft begann in den 60ern mit den Beatles

Stiller blieb auch nicht ohne Blessuren. Ein Ärmel ihrer Lieblingsjacke wurde herausgerissen, der Erklärungsbedarf später auf dem Campingplatz den Eltern gegenüber groß. „Zum Glück haben meine Mutter und mein Vater bei mir immer darauf vertraut, dass ich keine Dummheiten mache“, sagt die rüstige Stormarnerin und schmunzelt. „Daran habe ich mich auch weitgehend gehalten.“

Wie üblich in den frühen 1960er-Jahren begann die große Leidenschaft für Rockmusik auch bei Dagmar Stiller mit den Beatles. Musik gab es damals nur als Vinyl. „Schallplatten waren ein Heiligtum, sie zu verleihen, eine Gewissensfrage“, sagt Stiller und lacht. „Einerseits wollte ich nicht als Spießer dastehen. Andererseits konnte ich sicher sein, dass ich, wenn ich sie aus der Hand gab, sie später zerkratzt zurückbekam.“

Plötzlich stand sie auf der Bühne und musste singen

Die Beatmusik der frühen 1960er-Jahre begleitete ein entsprechendes Outfit. „Ich besorgte mir zwei mit Köpfen der Beatles bedruckte Stoffbahnen, nähte sie an den Seiten zusammen und fertig war das trendige Beatles-Kleid“, sagt die Ahrensburgerin.

Eine kurze Zeit lang sammelte sie selbst Erfahrung auf der Bühne. „Wir standen damals nur auf Jungs, die mit der Gitarre umgehen konnten“, erzählt Stiller. „Mein Freund spielte bei den „Jinks“. Nach einem Auftritt der Band griff ich zum Mikrofon und trällerte ein paar Songs.“ Das kam bei der Band gut. In einer Nacht- und Nebelaktion überschrieb ihr Freund noch am selben Abend die Konzertplakate für den darauffolgenden Tag mit der Botschaft „Heute mit Sängerin“.

Nach ruhigen Jahren mit Kind wurde es wieder wilder

Aus der Nummer kam sie nicht mehr heraus. Mehrere Monate kletterte sie bei Auftritten der „Jinks“ für einen Song auf die Bühne, um den Millionenseller „These boots are made für walking“ von Nancy Sinatra vorzutragen.

In den 1970er-Jahren folgte die ruhigere Phase im Leben Stillers. Sie lernte ihren späteren Mann Rüdiger kennen und brachte Tochter Nina zur Welt. 25 Jahre züchtete sie Hunde der Rasse Boxer. Die Liebe zur Rockmusik ging nicht verloren, der Besuch von Konzerten nahm später wieder Fahrt auf. Stiller: „Musik gibt mir ein positives Lebensgefühl, obwohl ich mich manchmal frage: Wo sind all die ganzen Jahre geblieben?“