Wesenberg. Tödlicher Unfall auf einer Tankstelle in Wesenberg: Am Freitagmorgen wurde nach Angaben der Polizei ein 64 Jahre alter Mann von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt. Der Sattelzug setzte seine Fahrt fort. Nun werden Zeugen gesucht.

Nach bisherigen Ermittlungen erfasste der noch unbekannte Lkw-Fahrer den 64 Jahre alten Lübecker gegen 7 Uhr am Freitagmorgen bei der Zufahrt auf das Gelände der SVG-Tankstelle am Stubbendorfer Ring. Das Unfallopfer war dort zu Fuß unterwegs, stürzte zu Boden und wurde von einem Vorderrad des Lkw überrollt. Dabei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu, an denen er noch vor Ort starb.

Gesucht wird ein weißer MAN-Lkw mit polnischem Kennzeichen

Der Sattelzugführer setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Es soll sich um eine weiße MAN-Zugmaschine mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Zur Klärung der genauen Unfallursache und zur Rekonstruierung des Unfallgeschehens wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Lübeck ein Unfallsachverständiger der Dekra hinzugezogen.

Die Polizei in Reinfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Verkehrsunfall, dem flüchtigen Fahrer oder dem Sattelzug geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04533/79 34 00 zu melden.