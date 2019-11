Reinbek. Der Spielplatz an der Husumer Straße in Reinbek ist mit neuen Geräten bestückt. Sie wurden jetzt von einer Fachfirma aufgebaut. Die Stadt investiert in das Projekt rund 35.000 Euro. Jungen und Mädchen müssen sich zwecks Nutzung aber noch eine Weile gedulden. Erst ist das Aushärten der Betonfundamente vonnöten, bevor am 7. November ein Experte die Anlage überprüft und dann die Freigabe erteilen soll.

Kinder entschieden sich für das Motto „Ritterburg“

Zu Beginn dieses Jahres mussten auf dem Spielplatz die Geräte nach einer Sicherheitskontrolle abgebaut werden. In den Osterferien kam es auf der Fläche zu einem ersten Beteiligungstreffen mit dem Jugendbeauftragten der Stadt, bei dem auch Kinder und Familien zugegen waren und ihre Vorstellungen für eine Neugestaltung einbrachten. Auf dieser Grundlage bereitete die Stadtverwaltung eine Ausschreibung vor, mehrere Spielgerätehersteller buhlten um den Auftrag und gaben Angebote ab. Bei einer weiteren Zusammenkunft im Juli wurden allen Beteiligten verschiedene Entwürfe präsentiert, Kinder stimmten schließlich ab. Das Ergebnis war eindeutig. Gewählt wurde das Motto „Ritterburg“.