Ahrensburg. Das Peter-Rantzau-Haus in Ahrensburg hat ab dem kommenden Jahr 55 statt wie bisher 40 Stunden in der Woche geöffnet. Dafür wird der städtische Zuschuss für die Begegnungsstätte, die vor allem als Treffpunkt für Senioren dient, aber auch Veranstaltungsort von Vereinen ist und politische Ausschüsse beherbergt, um 50.000 auf 400.000 Euro im Jahr erhöht. Außerdem werden zwei zusätzliche Teilzeitstellen sowie eine Ausbildungsstelle in der Einrichtung geschaffen.

Besucherzahl habe stark zugenommen

Das entschieden die Stadtverordneten einstimmig auf ihrer jüngsten Sitzung. Die Änderungen des Vertrags mit der Stadt hatte der Betreiber der Einrichtung, die Arbeiterwohlfahrt (Awo), beantragt. „In den neuneinhalb Jahren seit der Eröffnung des Peter-Rantzau-Hauses hat die Besucherzahl stark zugenommen“, sagte Doris Brandt (CDU), Vorsitzende des Sozialausschusses. Demnach besuchten 2010 15.500 Menschen die Einrichtung, inzwischen seien es 41.500. „Das Haus hat sein Programm stark ausgebaut und meist länger geöffnet als die vertraglich vereinbarten 40 Wochenstunden, teilweise auch am Wochenende“, erklärte die Christdemokratin.