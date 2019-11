Konzert in Bargteheide

Das Musische Forum lädt zum Novemberkonzert „Herbstliche Klangfarben an Cello und Klavier“ ein. Das Duo aus Cellist Max Stüfen und Pianistin Ella Rosenberg, Studierende an der Musikhochschule Lübeck, präsentieren in Bargteheide Werke von Bach, Mozart, Fauré und Schumann.

Konzert Sa 9.11., 19.30, Stadthaus, Am Markt 4, Karte Erw. 10,–/bis 18 J. 5,–, Bestellung per E-Mail an novemberkonzert2019@gmail.com

Vernissage in Reinbek

Im Schloss Reinbek können sich Besucher einen umfassenden Einblick in das Werk der Malerin Carolin Beyer verschaffen. Die dargestellten Situationen sind nur auf den ersten Blick eindeutig und sollen Betrachter dazu anregen, eigene Geschichten darin zu entdecken und aufzuschreiben. Die besten Texte sollen bei einer Lesung präsentiert werden.

Vernissage So 3.11., 11.30, Schloss Reinbek, Schlossstraße 5, kostenfrei

Messe in Klein Wesenberg

Der Hegering Reinfeld-Zarpen lädt zur Hubertusmesse auf Plattdeutsch in Klein Wesenberg ein. Für Musik sorgen das Stormarner und das Bläsercorps Lübeck. Pastor Erhard Graf und der ehemalige Hegeringleiter Werner Küchenmeister leiten den Jägergottesdienst. Anschließend treffen sich alle Teilnehmer zum Beisammensein bei Imbiss und Getränken.

Messe Fr 1.11., 19.00, Kirche Klein Wesenberg, Am Kirchberg 1

Rock in Bargteheide

Die Musik der sechsköpfigen Band Nachtalarm orientiert sich am Rock verschiedener Stilrichtungen. In ihren Songs kombinieren die Musiker deutsche Texte mit eingängigen Melodien. Beim Konzert der Band in Bargteheide präsentiert diese ihre selbst geschriebenen und abwechslungsreichen Stücke.

Konzert Fr 1.11., 21.00, Livemusik-Club Teufels, Hammoorer Weg 26, Eintritt frei, Hutspende erbeten

Konzert in Glinde

Xin Wang ist eine der führenden Pianistinnen der Mongolei, Pianist Florian Koltun Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Als Duo gastieren die Musiker regelmäßig auf großen Konzertbühnen in Asien und Europa. Auf ihrem mit Anekdoten ergänzten Konzertprogramm in Glinde stehen große Meister zu vier Händen.

Konzert Fr 1.11., 20.00 (19.00 Einführung), Gutshaus Glinde, Möllner Landstraße 53, Eintritt an AK 17,–

Bücherflohmarkt in Reinbek

Wer nach neuem Lesestoff sucht, hat beim Flohmarkt des Vereins Bücherfreunde Reinbek eine gute Chance, fündig zu werden. Die Besucher können in den gut gefüllten Kisten und Regalen stöbern. Eine besonders große Auswahl steht bei Kinder- und Jugendbüchern, englischer Literatur sowie historischen Romanen zur Verfügung.

Bücherflohmarkt Sa 2.11., 10.00 bis 14.00, Stadtbibliothek Reinbek, Hamburger Straße 4–6, Eintritt frei