Grosshansdorf. Im Mittelpunkt der Großhansdorfer Orgelwochen von Sonnabend, 2. November, bis Sonnabend, 23. November, steht die Grenzing-Orgel in der Auferstehungskirche. Seit Einweihung des Instruments im Jahr 2015 hat es sich Kirchenmusiker Clemens Rasch zur Aufgabe gemacht, jedes Jahr eine Auswahl international renommierter Gastmusiker zu diesem Festival einzuladen.

Besucher erwarten ganz unterschiedliche Konzerte

In diesem Herbst sind das die Organisten Sebastian Küchler-Blessing aus Essen, der Lübecker Frank Danksagmüller und Christian Schmitt (Stuttgart), der im Duo mit dem Trompeter Matthias Höfs auftritt. Zum Auftakt der Reihe konzertiert Rasch selbst.

Auf dem Programm stehen vier ganz unterschiedliche Konzerte. So können die Zuhörer die klangliche Vielfalt der Orgel entdecken. Verbindendes Element aller Aufführungen sind die Werke Johann Sebastian Bachs. Vorstellungsbeginn ist jeweils sonnabends um 18 Uhr.

Am ersten Festivalabend am 2. November präsentiert Clemens Rasch neben Stücken von Bach unter anderem Musik von Paul Hindemith, César Franck und vom kürzlich verstorbenen Komponisten Ernst-Ulrich von Kameke.

Unter Musikern ist ein Duo, das Trompete und Orgel spielt

Zum zweiten Konzertabend am 9. November werden gleich zwei Echo-Preisträger erwartet. Das Publikum kann sich auf ein spannendes Programm mit Werken für Orgel und Trompete freuen. Matthias Höfs spielt das Blasinstrument seit seinem siebten Lebensjahr, wurde bereits mit 18 Jahren als Solo-Trompeter vom Philharmonischen Staatsorchester Hamburg verpflichtet und ist Mitglied des erfolgreichen Ensembles German Brass. Mit Leidenschaft erweitert er stetig den Horizont seines Instruments und inspiriert andere Musiker durch seine ausgefeilten Kompositionen. In Großhansdorf hat er mit Christian Schmitt einen so virtuosen wie charismatischen Konzertorganisten an seiner Seite.

Am 16. November ist der Leipziger Bach-Preisträger und Essener Dom-Organist Sebastian Küchler-Blessing zu Gast. Als bisher einziger Organist gewann er als Schüler beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ Bundespreise mit Höchstpunktzahl. Die Besonderheit seines Konzerts liegt darin, dass er Werken von Bach und Dieterich Buxtehude eigene Improvisationen gegenüberstellt.

Im Abschlusskonzert am 23. November geht es experimentierfreudig zu, treffen Bach’sche Kompositionen auf Live-Elektronik und Minimoog. Unter dem Titel „Broken Bach“ lässt Franz Danksagmüller die Musik des Barockmusikers mithilfe von Sampling und Remixing erfrischend neu klingen.

Bei allen Konzerten kann das Publikum das Musizieren der Künstler auf der Empore durch Übertragung auf Großbildleinwand auch optisch verfolgen.

Orgelwochen: Sa 2.–23.11., 18.00, Auferstehungskirche, Alte Landstraße 20, Eintritt 15,–